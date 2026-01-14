防火巷三不管遭「花式占用」 新北公權力難伸張

新北市長侯友宜8年任期最後一次行動治理昨開跑，首場在永和區。

永和地狹人稠、人口密度高，又屬早期開發城市，環境改善、交通與停車問題是行動治理常見課題。

此次有里長新提案指出，部分防火巷無法畫設紅線，機車隨意停放卻難以管理，民怨升高，要求新北市府正視。

頂溪里長蔡美娟提案表示，防火巷長期遭機車違停及堆積雜物影響公安，防火巷是三不管地帶，交通局、警察局或工務局難以伸張公權力，有車主蓋上遮雨布一停超過1年，行徑誇張，近年施作汙水下水道接管讓防火巷變大，停車亂象加劇。

蔡美娟說，她多次找交通局、工務局及警察局會勘，警察局指現場未畫設紅線無法罰，交通、工務單位也稱這是巷弄，不屬於「道路交通管理處罰條例」範圍，會勘後也不了了之，但是當地停放機車會造成救災困難，她也觀察到有機車族一騎出防火巷就與道路上的汽機車擦撞。

針對里長反映，侯友宜指示各局處研議可行對策。工務局表示，防火巷、防火間隔目的是當火災發生能阻隔火勢蔓延，並非供公眾通行，防火巷違規行為可依公寓大廈管理條例規範，對違規停放機車等問題，建議可設置活動式「ㄇ型桿」或「告示牌」加強管理。

蔡美娟說，許多停放在防火巷內的機車是外地租客，4、5層老公寓沒設置管委會，根本沒法規可管理。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，防火巷並非現行法規中正式名詞，是早期建築設計為防止火災延燒，在建築後側依法保留一定距離，理論上應保持淨空、不作停車使用。

早期建築法規未納入機車停車空間規畫，與現今生活型態出現落差，導致舊市區常將法定空地當停車替代空間。

汪俊男建議，可在不影響救災安全前提下，透過彈性管理方式，例如限定使用對象，或透過建築補強、提升防火性能，兼顧安全與使用需求。