不再奔波 汐止議員助橫科消防隊添購空氣灌充機

工欲善其事必先利其器，在汐止區的橫科消防分隊，因為沒有空氣灌充機，所以一直以來隊員們在出勤回來後，都必須再到社后的大隊去灌充，一來一回將近一個小時，所以為了減少隊員們的奔波，新北市議員白珮茹就協助爭取添購一台價值一百萬的空氣灌充機，讓消防分隊的設備更完善。

新北市議員白珮茹提到，今(13)日來橫科消防隊主要是來看空氣灌充機，目前已經裝置完畢，因為分隊協勤範圍將近2萬人，都是由橫科消防隊來守護，但是因為之前一直沒有空氣灌充機的設備，消防員在出勤後，這些空氣瓶要再打氣的話，就要到社后大隊去灌充，這樣來回奔波，對於勤務非常不便，去年在得知後協助爭取，希望在消防設備補充後，橫科消防勤務出勤可以更順暢，裝備更齊全。

消防局第六大隊長羅億田表示，很開心議員白珮茹協助爭取價值一百萬的空氣灌充機，因為隊員每次在出勤或是常訓時，都會使用到空氣呼吸器，在用完後都必須再做灌充的動作，但是橫科消防隊原本是沒有的，都必須跑到社后或是汐止分隊去做灌充，整個時間上、時效上都是很浪費時間的，有了這台機器後，未來常訓可以在這邊訓練，時間就可以節省下來，還有就是大隊也是在這裡做訓練，包括警消及義消，做完訓練後就可以直接灌充，灌充後整個設備就是齊全的，如有任何狀況，可以隨時出發。