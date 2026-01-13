藍海大道最美秘境 淡水區新市五路一段有望解封

新北市淡水區在新市鎮新市五路一段，過去從新市鎮開發以來，都是處於封閉狀態，但道路中間的路樹，搭配盡頭的海景，讓這裡成為淡水的藍海大道打卡秘境，隨著新市鎮人口增加，周邊住宅也愈來愈多，里長表示，這一段的道路有機會在今年能夠重新整理開通。

崁頂里長吳庭岳表示，由於這一條道路過去一直是處於封閉狀態，近期愈來愈多人都會從這邊去散步，但道路中間放置水泥護欄，還有許多雜草叢生沒有整理的情況，也讓這一條路在封閉狀態下，更顯得可惜，因此也希望能夠開通使用。

由於去年才由交通部補助新北市政府高灘處，要進行自行車道優化工程，其中的海堤段就是會經過新市五路一段通往海岸的方向，因此對於未來民眾要通往自行車道的路徑，新市五路一段是有開通的必要性，不僅是將藍海大道這一條秘境正式亮相，更可以讓行人走的更加安全。