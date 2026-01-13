淡水區中正東路人行道難行走 里長盼爭取行人友善環境
新北市淡水區鄧公里中正東路一段，台二線與平遠街口，是淡水重要交通道路，但是一旁的人行道設施不僅是老舊，寬度也太過狹窄，讓行人難以通行，因此里長就希望能夠爭取經費進行整體的人行道整修，改善民眾的行走環境。
鄧公里長邱美津表示，從她過去擔任里長十五年以來，這一處的人行道設施就沒有進行翻修改善過，不僅是地磚老舊破損不平整，在部份路段更是寬度不足，有些民眾推嬰兒車根本就難以行走，非常困擾。
里長表示，這一處路段是在捷運淡水站的對面道路，平常車流量就非常的大，許多民眾甚至是遊客，都得依靠這一段的人行道來往通行，但現在的設施對於許多的行人都不太好走，因此也希望未來能夠爭取相關單位來進行人行道整體改善工程，打造人本友善環境。
