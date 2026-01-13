防火巷成機車族停車場 里長控訴惡劣車主一停2年

新北市長侯友宜率市府團隊今午在永和區舉辦行動治理座談會，頂溪里里長在會中提案表示，新北市防火巷長期遭機車違停及堆積雜物影響公安，但因防火巷是三不管地帶，無論交通局、警方或工務局都無法可管，有車主還蓋上遮雨布一停就是超過1年，行徑太誇張，更憂心一旦施作汙水下水道讓防火巷變大，恐成為車主的專屬停車場，要求市府提出解決之道。

頂溪里里長蔡美娟表示，永和區地窄人稠，她常接獲住戶反映防火巷總是停了許多機車，甚至有愈來愈多重機停放，然而，法規規定巷弄要有一定寬度才能畫紅線，如今防火巷成三不管地帶，有些機車一停放就是１、２個月甚至半年，過去還有人停放2年都不移置，即使附近已增設近60個停車格，車主也不願花錢停到停車格而是在防火巷停放，最近愈停愈誇張讓人很火大。

蔡美娟說，過去她多次找交通局、工務局及警察局實地會勘，但警察局指因現場未畫設紅線無法開罰，而交通及工務單位也稱這是巷弄，不屬於《道路交通管理處罰條例》範圍，最終會勘後仍不了了之，這些停放的機車會造成救災困難，她也觀察到有機車族一騎出防火巷就與道路的汽機車擦撞。

針對里長反映，新北市長侯友宜在會中裁示，既然里長已提案，要求各局處研議相關的可行方式。

新北市工務局表示，防火巷、防火間隔目的是當火災發生能阻隔火勢蔓延，並非供公眾通行，防火巷的違規行為可依公寓大廈管理條例規範，對於違規停放機車等問題，建議住戶可參考設置活動式「ㄇ型桿」或「告示牌」加強管理，避免車輛停放防火巷。

里長蔡美娟則質疑，許多停放在防火巷內的機車都是外地租客，且永和許多都是４、５層公寓根本就沒有設置管委會，根本就沒有法規可管理。