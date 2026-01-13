快訊

另類助菜農 新北議員設計創意學習單 送菜兼顧親子共學

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員李倩萍議自費採購500箱高麗菜，發送給公私立幼兒園學童，並設計一份親子共學學習單，讓孩子認識農作物的生長歷程。圖／新北市議員李倩萍提供
近期高麗菜盛產、價格下跌，為協助辛苦的菜農，不少民代購買高麗菜發送鄉親，新北市議員李倩萍議自費採購500箱高麗菜，發送給公私立幼兒園學童，她更設計一份親子共學學習單「高麗菜的種子從哪裡來」，讓孩子把高麗菜帶回家同時，還能與家人一起完成學習單，從日常飲食出發，認識農作物的生長歷程。

李倩萍說，身為民意代表，同時也是教育工作出身，她始終認為教育不該只發生在教室裡，餐桌上的一道菜，其實就是最好的教材，透過親子一起完成學習單，不只是學知識，更是一起討論、一起學習的過程。

此次學習單內容以簡單易懂的方式，引導孩子認識高麗菜的開花、結果與種子來源，也鼓勵家長陪伴孩子一起查資料、討論答案，落實 「親子共學」 與「食農教育向下扎根」的理念。

李倩萍說，令人意外的是，在設計與試填學習單的過程中發現，約有九成的孩子與家長，不清楚高麗菜的種子究竟從哪裡來，這個結果也凸顯，現代社會中，許多家庭與農業、土地之間的距離，已悄悄拉遠。

李倩萍強調，支持農民不只是短期採購，更希望透過教育，讓下一代了解農業的價值、珍惜食物的來之不易，讓「助農」與「教育」形成正向循環。

未來也將持續結合教育專業與公共政策，推動更多貼近生活的學習行動，讓孩子在生活中學習、在學習中成長。

新北市議員李倩萍議自費採購500箱高麗菜，發送給公私立幼兒園學童，並設計一份親子共學學習單，讓孩子認識農作物的生長歷程。圖／新北市議員李倩萍提供
高麗菜 親子

