防火巷停車爭議再起 安全原則與使用需求衝突

新北市長侯友宜最後一次行動治理今下午在永和區登場，里長提案防火巷機車違停無法可管、影響救災安全的問題。工務局強調依法可處罰違規行為，專家則指出防火巷本應保持淨空，但早期法規與現今停車需求存在落差，後續仍需討論彈性管理方式。

侯友宜8年任期最後一次行動治理正式開跑，首場選在永和區舉行。永和因地狹人稠、人口密度居全國之冠，又屬早期開發城市，環境改善、交通與停車問題長年是行動治理常見課題。此次里長新提案指出，部分防火巷無法畫設紅線，機車隨意停放卻難以管理。

隨著汙水接管工程逐步完成，巷弄內防火巷空間相對擴大，違停問題也隨之加劇。議員與里長近期接獲相關陳情案件增加，有民眾認為防火巷應保持暢通，否則恐影響消防救災；也有人指出停車供需失衡，防火巷違停實屬無奈之舉，平時會儘量靠邊停放、不影響消防車通行。部分縣市曾嘗試在不影響救災前提下，開放特定時段或規畫單側停車，台北市過去也曾研議推動自治條例，但未獲議會通過。

新北市工務局指出，並無特定行政區問題特別明顯，通常在都會區、捷運站或公車站周邊，防火巷較常出現違停情形。工務局指出，依「公寓大廈管理條例」第16條第2項規定，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄及開放空間等處所堆置雜物或停車，並訂有違規罰則，若接獲具體事證檢舉，將依規定辦理。

工務局也說明，防火巷及防火間隔的設置目的，在於火災發生時阻隔火勢蔓延，並非供公眾通行使用。為加強管理、防止車輛任意停放，建議住戶可設置活動式「ㄇ型桿」或告示牌，加強防火巷使用管理。

新北市建築師公會理事長汪俊男指出，「防火巷」並非現行法規中的正式名詞，而是早期建築設計為防止火災延燒，在建築後側依法保留的一定距離空間，理論上應保持淨空、不作停車使用。不過，早期建築法規並未納入機車停車空間規畫，與現今生活型態出現落差，導致舊市區常將法定空地作為停車替代空間。