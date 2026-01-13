快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

新北環評開放全民監督 顧問評鑑出爐：3家準A級、1家獲B級

中央社／ 新北13日電

新北市府環保局今天公布114年度地方型環評技術顧問機構評鑑結果，共3家獲「準A級」、1家獲「B級」，將透過會議直播與旁聽機制，打造透明、公正、公共參與的環境影響評估品質。

新北市府環保局今天表示，環評顧問機構負責將開發案的環境調查、預測分析與減輕對策，撰寫成「環境影響說明書」或「變更書件」。新北評鑑顧問機構，提供開發單位選擇時的參考。

環保局新聞稿表示，自民國111年起建置環評會議直播系統，民眾可透過電腦或行動裝置，線上瞭解環評審查公開資訊，並查閱會議紀錄。另外，自114年起，審查會議直播檔案同步上架，方便民眾回看監督。

環保局說，為鼓勵公眾參與，民眾可依旁聽規範申請登記發言，透過制度化評鑑與公開參與機制，兼顧環境保護與永續發展。

環保局表示，經評鑑，「環境影響說明書」由黎明興技術顧問公司及磐誠工程顧問公司獲準A級；「變更書件」則由日揚環境工程公司獲準A級，慧群環境科技公司獲B級，相關結果已對外公布。

環保局 環評 新北 永續

延伸閱讀

舊電毯該怎麼處理？ 環保局揭正解：分類丟錯恐罰6000元

迎超高齡社會 新北今年將投5.4億推24項交通安全計畫

新北捷運警察隊今成立揭牌 侯友宜盼警秒秒必爭嚇阻犯罪降低傷害

新北1萬7915名考生參加學科能力測驗 16日下午看考場

相關新聞

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

輝達總部將以飛碟造型「星艦3.0」座落北士科，成重要地標，旁邊金仁寶將蓋超高55層高樓，將與輝達5層樓高，成強烈對比。景...

輝達盼在北士科打造「星艦3.0」…建築法規恐先解套 蔣萬安回應了

輝達落腳北士科，執行長黃仁勳想打造「星艦3.0」，但設計恐面臨綠容率不高、不想設光電板問題，雖現行法規可以解套，但有議員...

誰說地標一定要高？輝達「矮胖型」總部 議員讚：為天際線加分

輝達農曆年前與北市府簽約後，落腳北士科T17、T18的總部「星艦3.0」預計年中動工，將是低樓層的建物，但與一旁T16興...

眾所矚目！台北市議會舊址地上權回饋北市府8層樓 下半年將招商

位於台北市忠孝西路和中山南、北路交叉口的台北市議會舊址招商，因鄰近台北車站，位於首都的門戶，北市財政局視為「萬眾矚目」案...

北市每市民平均負債將降至2萬元 蔣萬安達成4年減債400億目標

台北市長蔣萬安執政邁入3周年，減債金額為全國地方政府之冠，北市財政局上午公布，台北市長蔣萬安上任後至今年，減債金額累計將...

10棵剩3棵...台大趁會勘前砍樹？ 樹保團體批：「申保」成砍樹催命符

台北市樹木保護自治條例去年通過新法，自首次會勘及有「暫定受保」資格，不料，近期樹保團體申請陳奇祿故居的10棵樹，疑遭所有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。