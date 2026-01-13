新北環評開放全民監督 顧問評鑑出爐：3家準A級、1家獲B級

新北市府環保局今天公布114年度地方型環評技術顧問機構評鑑結果，共3家獲「準A級」、1家獲「B級」，將透過會議直播與旁聽機制，打造透明、公正、公共參與的環境影響評估品質。

新北市府環保局今天表示，環評顧問機構負責將開發案的環境調查、預測分析與減輕對策，撰寫成「環境影響說明書」或「變更書件」。新北評鑑顧問機構，提供開發單位選擇時的參考。

環保局新聞稿表示，自民國111年起建置環評會議直播系統，民眾可透過電腦或行動裝置，線上瞭解環評審查公開資訊，並查閱會議紀錄。另外，自114年起，審查會議直播檔案同步上架，方便民眾回看監督。

環保局說，為鼓勵公眾參與，民眾可依旁聽規範申請登記發言，透過制度化評鑑與公開參與機制，兼顧環境保護與永續發展。

環保局表示，經評鑑，「環境影響說明書」由黎明興技術顧問公司及磐誠工程顧問公司獲準A級；「變更書件」則由日揚環境工程公司獲準A級，慧群環境科技公司獲B級，相關結果已對外公布。