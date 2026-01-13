快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

中央社／ 台北13日電
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影。報系資料照

輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，台北市議員曾獻瑩今天提出建物面臨須設屋頂光電板及綠覆率2項法規問題。市長蔣萬安表示，一定會解決疑慮。

國民黨台北市議員曾獻瑩今天表示，輝達台灣總部目前遇到2個建築相關法規問題，包含「台北市綠建築自治條例」要求面積達1000平方公尺以上的新建物，應於屋頂設置太陽光電發電設備，以及「台北市新建建築物綠化實施規則」對建物的綠覆率及綠容率有要求。

曾獻瑩說，依據他目前了解，輝達總部屋頂會採具科技感的折疊式設計，難以加裝光電板，因此已向市府提出希望排除相關規定，而條例中的確也有除外條款，應可經市府核定適用。

綠覆率及綠容率部分，曾獻瑩說，因輝達總部設計圖是樓層數低、樓地板寬的建築，所以建蔽率會盡可能拉高，恐怕使綠覆率難以達到法定要求；不過，規則中同樣有規定，若因建築基地條件特殊，可經台北市都市設計審議委員會通過等方式不受限制。

蔣萬安今天出席與美國亞利桑那州鳳凰城的城市少棒交流賽前受訪表示，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一定會合法，並依照程序一一解決目前疑慮。

至於是否已確定簽訂地上權契約及輝達執行長黃仁勳是否參與，蔣萬安僅說，預計農曆年前可以完成簽約。

綠建築 北市 曾獻瑩 蔣萬安 輝達

延伸閱讀

指蔣萬安走自己的路 黃暐瀚點5字：就是與鄭麗文的差別

北市每市民平均負債將降至2萬元 蔣萬安達成4年減債400億目標

蔣萬安無菸城市 陳宥丞3配套:吸不吸菸都擁「呼吸權利」

稱蔣萬安終於跟進 高嘉瑜支持：自曝2019就開始推無菸城市

相關新聞

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

輝達總部將以飛碟造型「星艦3.0」座落北士科，成重要地標，旁邊金仁寶將蓋超高55層高樓，將與輝達5層樓高，成強烈對比。景...

誰說地標一定要高？輝達「矮胖型」總部 議員讚：為天際線加分

輝達農曆年前與北市府簽約後，落腳北士科T17、T18的總部「星艦3.0」預計年中動工，將是低樓層的建物，但與一旁T16興...

眾所矚目！台北市議會舊址地上權回饋北市府8層樓 下半年將招商

位於台北市忠孝西路和中山南、北路交叉口的台北市議會舊址招商，因鄰近台北車站，位於首都的門戶，北市財政局視為「萬眾矚目」案...

北市每市民平均負債將降至2萬元 蔣萬安達成4年減債400億目標

台北市長蔣萬安執政邁入3周年，減債金額為全國地方政府之冠，北市財政局上午公布，台北市長蔣萬安上任後至今年，減債金額累計將...

10棵剩3棵...台大趁會勘前砍樹？ 樹保團體批：「申保」成砍樹催命符

台北市樹木保護自治條例去年通過新法，自首次會勘及有「暫定受保」資格，不料，近期樹保團體申請陳奇祿故居的10棵樹，疑遭所有...

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，台北市議員曾獻瑩今天提出建物面臨須設屋頂光電板及綠覆率2項法規問題。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。