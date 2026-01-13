快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

聽新聞
0:00 / 0:00

誰說地標一定要高？輝達「矮胖型」總部 議員讚：為天際線加分

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安上月現地視察北士科T17、Ｔ18，現場也秀出輝達星艦總部的動畫示意圖。本報資料照
台北市長蔣萬安上月現地視察北士科T17、Ｔ18，現場也秀出輝達星艦總部的動畫示意圖。本報資料照

輝達農曆年前與北市府簽約後，落腳北士科T17、T18的總部「星艦3.0」預計年中動工，將是低樓層的建物，但與一旁T16興建中的55層樓金仁寶總部等高樓建築群不同。議員認為，輝達總部降低高度會減少視覺衝擊，也對士北的天際線有加分。

在地議員陳賢蔚直言，輝達總部是北士科的重要地標，對於當地影響的「利遠遠大於弊」。原新光人壽提出設計圖都是10幾樓、20幾樓的高樓，輝達總部將是「矮胖型」的低樓層建物，仿照美國總部就已是亮點。

陳賢蔚表示，從外觀來看，降低高度一定會減少視覺衝擊，也對士北的天際線有加分，再者樓層數減少，輝達進駐的就業人口可能比原新壽規畫來得少，整體而言，輝達總部應是降低對環境、地區的衝擊。

他坦言，確實會擔心「矮胖型」建物會影響周邊公用空間，例如法定空地是否因此縮小。輝達是龍頭企業，能帶動當地發展，總部興建若遇法規卡關，技術上應可克服，也待輝達團隊說明，北市府應盡可能協助解決。

都發局長簡瑟芳表示，城市裡的建物有高、有低，與建蔽率、容積率有關，有的設計是拉大建蔽率、降低樓層，也有的希望開放空間大一些，因此縮小建蔽率、拉高樓層，這些在都市設計審議過程都是被允許。輝達總部案會進都市設計審議，申設單位會就周邊模擬設計，審議時，委員會給予設計上的建議。

設計 建物 北市府 北士科 輝達

延伸閱讀

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

太空AI與HVDC雙引擎啟動 金仁寶兩大關鍵王牌浮現

瑞昱打入輝達記憶體鏈 市場形容「群聯第二」

瑞昱員工分紅豐厚 網友盛讚升級「帝王蟹」

相關新聞

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

輝達總部將以飛碟造型「星艦3.0」座落北士科，成重要地標，旁邊金仁寶將蓋超高55層高樓，將與輝達5層樓高，成強烈對比。景...

誰說地標一定要高？輝達「矮胖型」總部 議員讚：為天際線加分

輝達農曆年前與北市府簽約後，落腳北士科T17、T18的總部「星艦3.0」預計年中動工，將是低樓層的建物，但與一旁T16興...

眾所矚目！台北市議會舊址地上權回饋北市府8層樓 下半年將招商

位於台北市忠孝西路和中山南、北路交叉口的台北市議會舊址招商，因鄰近台北車站，位於首都的門戶，北市財政局視為「萬眾矚目」案...

北市每市民平均負債將降至2萬元 蔣萬安達成4年減債400億目標

台北市長蔣萬安執政邁入3周年，減債金額為全國地方政府之冠，北市財政局上午公布，台北市長蔣萬安上任後至今年，減債金額累計將...

10棵剩3棵...台大趁會勘前砍樹？ 樹保團體批：「申保」成砍樹催命符

台北市樹木保護自治條例去年通過新法，自首次會勘及有「暫定受保」資格，不料，近期樹保團體申請陳奇祿故居的10棵樹，疑遭所有...

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

輝達台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，台北市議員曾獻瑩今天提出建物面臨須設屋頂光電板及綠覆率2項法規問題。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。