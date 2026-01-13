誰說地標一定要高？輝達「矮胖型」總部 議員讚：為天際線加分

輝達農曆年前與北市府簽約後，落腳北士科T17、T18的總部「星艦3.0」預計年中動工，將是低樓層的建物，但與一旁T16興建中的55層樓金仁寶總部等高樓建築群不同。議員認為，輝達總部降低高度會減少視覺衝擊，也對士北的天際線有加分。

在地議員陳賢蔚直言，輝達總部是北士科的重要地標，對於當地影響的「利遠遠大於弊」。原新光人壽提出設計圖都是10幾樓、20幾樓的高樓，輝達總部將是「矮胖型」的低樓層建物，仿照美國總部就已是亮點。

陳賢蔚表示，從外觀來看，降低高度一定會減少視覺衝擊，也對士北的天際線有加分，再者樓層數減少，輝達進駐的就業人口可能比原新壽規畫來得少，整體而言，輝達總部應是降低對環境、地區的衝擊。

他坦言，確實會擔心「矮胖型」建物會影響周邊公用空間，例如法定空地是否因此縮小。輝達是龍頭企業，能帶動當地發展，總部興建若遇法規卡關，技術上應可克服，也待輝達團隊說明，北市府應盡可能協助解決。

都發局長簡瑟芳表示，城市裡的建物有高、有低，與建蔽率、容積率有關，有的設計是拉大建蔽率、降低樓層，也有的希望開放空間大一些，因此縮小建蔽率、拉高樓層，這些在都市設計審議過程都是被允許。輝達總部案會進都市設計審議，申設單位會就周邊模擬設計，審議時，委員會給予設計上的建議。