矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

輝達總部將以飛碟造型「星艦3.0」座落北士科，成重要地標，旁邊金仁寶將蓋超高55層高樓，將與輝達5層樓高，成強烈對比。景觀專家黃雍熙說，等同「一個矮個、一個巨人」他認為是好事；文化大學教授郭瓊瑩也期待，輝達進駐不僅帶來特色建築，更盼帶動科技園區新思維。

輝達總部「星艦3.0」預計農曆年前簽約後，年中動工，3至4年興建完成。

文化大學景觀學系教授郭瓊瑩認為，輝達進駐將改變北士科一帶的生活型態，將矽谷科技人的「價值觀、生活觀」帶進來，甚至周邊社子島、關渡、洲美等，都可以因輝達落腳重新思考發展，如打造生態景觀休閒的社子島，除科技產業區，農業區也可打造成高等級的AI智慧農業。

郭說，輝達未來的Power Impact，應該不只是科技與稅收，期待輝達投入ESG，應更帶動新世紀、新世代的生活價值觀，包括New Lifestyle、New Thinking 、New Environmental Ethics、New 美感生活、New 休閒生活與工作並重的時尚潮流。她認為，由北士科連成的社子島、關渡、洲美、北士科將會是台北都會區新亮點，讓高科技產業與高科技智慧都會型農業，交融互生共蠃。

荒野保護協會創會成員的姜阿新教育基金會董事長黃雍熙則認為，北士科開發先前因沒控管高度，已形成景觀災難，儘管輝達的「星艦3.0」只蓋5層樓屬矮胖建築，與旁邊的金仁寶55高樓將形成強烈對比，不過他認為這是好事，儘管兩塊不對稱，但輝達總部還北士科景觀看過去，中間有一個缺口，維持有景觀特色，從市區端還可看到一點陽明山景觀。