眾所矚目！台北市議會舊址地上權回饋北市府8層樓 下半年將招商

位於台北市忠孝西路和中山南、北路交叉口的台北市議會舊址招商，因鄰近台北車站，位於首都的門戶，北市財政局視為「萬眾矚目」案件，其中設定地上權無償提供北市府使用空間的ROT案，樓地板面積為2300多坪，總共8個樓層，預計下半年公告招商。

台北市議會舊址地上權案，經2任市長、5次流標，底價從60億元下殺至28.68億元，於2020年9月標出，北市府可保有20%樓地板面積及土地無償使用，當時預定作為城市願景館等公益使用。

北市財政局指出，該案基地位鄰近台北車站，距離600公尺，步行8分鐘，位於首都的門戶，當初辦理地上權案時，就要求地上權提供北市府無償使用的空間，形塑台北城的記憶、未來的願景，還有歷史的傳承。

財政局表示，依規畫北市府可以使用的空間，樓地板面積7676平方公尺，約2300坪，共有8個樓層，財政局希望以促參的方式，引進民間營運廠商，藉由民間的創意，來為市府打造台北城市的展示空間，目前先期規畫接近完成，預計下半推出。

另外，該基地是捐贈而來，在清朝時期由洪騰雲先生捐地興建的考棚，也曾是台北市議會及台北市政府警察局中正第一分局所在地。北市府規畫的促參方式，包括新建台北城博物館並將原本的探索館，融入當中。

財政局長胡曉嵐表示，當地是交通樞紐，地是捐贈而來，未來會結合歷史做展現，結合文化資產和科技互動的展演 ，希望來台北市可以在這裡看到台北市的過去現在和未來。因為這個地點「萬眾矚目」市府會廣泛搜集各方的意見，並尋求廠商，找到招商的方向，目前正進行前置準備作業。