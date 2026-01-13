快訊

北市每市民平均負債將降至2萬元 蔣萬安達成4年減債400億目標

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影。報系資料照

台北市長蔣萬安執政邁入3周年，減債金額為全國地方政府之冠，北市財政局上午公布，台北市長蔣萬安上任後至今年，減債金額累計將達400億元，平均每年減債100億元，每位市民平均負債可降至2萬元。

北市財政局長胡曉嵐指出，北市加速減債，今年會達成市長蔣萬安上任4年減債400億的目標，蔣萬安市長在111年12月25日上任時，台北市的債務898億，經過3年來的努力，減債的274億，如果再加上114年追加還本20億，以及15年預算編列106億，這兩項若經議會在這個會期審議通過，蔣萬安將在第4年的任內減債達400億。

胡曉嵐表示，蔣萬安4年減債400億，平均每年減債100億，也就是每一市民平均的負債，將從他上任的3.6萬元，降到2萬元，也代表了台北市的財政更加健全，未來面對景氣波動，或推動重大建設時，也更有韌性。

蔣萬安 財政

