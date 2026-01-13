塭仔圳青年社宅設廉政平臺 城鄉局：確保工程透明

新北市城鄉局為確保重大公共工程採購程序公開透明、提升工程品質並降低廉政風險，今成立「塭仔圳青年社會住宅新建統包工程廉政平臺」，透過跨機關、跨領域合作機制，建立公開監督與溝通管道，強化工程採購及履約各階段風險控管，營造清廉、安心的公共建設環境。

城鄉局表示，塭仔圳青年社會住宅配合新北市住宅政策及都市計畫規劃，採「只租不售」方式興辦，結合社會住宅、停車空間及社會福利服務，回應青年及弱勢族群的居住需求。該案預算約新臺幣79億4139萬餘元，為新北市近年規模較大的社宅工程之一，社會關注度高，因此特別成立專責廉政平臺，提前導入風險辨識、資訊公開及跨域監督機制，確保工程推動過程穩定順利。

城鄉局指出，本案基地位於新莊區中正路一帶，基地面積約1.19公頃，規劃興建地上18層、地下4層建築，未來將提供至少920戶住宅單元及約560席停車位，並導入綠建築、通用設計、智慧社區及BIM整合設計理念，結合身心障礙者日間照顧、社區居住及其他公益設施，打造安全、健康、友善且具韌性的多元居住環境。