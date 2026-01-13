快訊

高鐵台南站旅客衝撞列車落軌 1307車次取消營運

伊朗傳即將處決首名「向真主宣戰」示威者 家屬已收行刑通知

全台冷颼颼！家中電暖器怎接才安全 內行籲先檢查1事、用錯恐短路釀災

新北逐月開放大重機停路邊收費機車格 分區時程出爐

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市7月前將試辦全市路邊收費機車格停大型重機。記者葉德正／攝影
新北市7月前將試辦全市路邊收費機車格停大型重機。記者葉德正／攝影

新北市今年7月前將逐步擴大開放大型重機停放路邊收費機車格，新北市交通局今天曝光的規畫期程，3月起先開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山，5月再擴及中和、永和、土城及淡水，7月則再增鶯歌、三峽、汐止及貢寮等剩餘行政區。收費方式比照大重機專用格收費標準30元/4小時。

新北市交通局今天在道安會報表示，市府自2024年9月起已在全市推動15處、共48格大型重機專用停車格，並採每4小時30元計費；2025年8月進一步試辦開放板橋、新店區路邊機車格供大型重機停放。

交通局分析板橋、新店兩區試辦半年使用情形，政策上路後每日約可減少4.5輛大型重機停放於汽車格，並增加約7.2輛次停放於收費機車格，顯示開放措施有助於提升停車格使用效率與大型重機停車便利性。

交通局認為，大型重機整體停車率仍不高，對一般機車停車供需影響有限，開放停在收費機車格，對現行停車秩序仍可維持。

民意調查結果也顯示，有52.5％民眾支持開放大型重機停放機車格，反對比例為36.8％，今年因此擴大選擇周轉率高、且較易管理的收費機車格及既有開放路段持續推動，並配合中央研議修法方向，滾動檢討實施成效。

交通局長鍾鳴時表示，依法大型重型機車目前仍被歸類為汽車，原本可停放汽車停車格，但實務觀察發現，大型重機停放汽車格後，整體空間使用效率不佳，且會降低汽車格位周轉與使用率，市府嘗試包括設置大型重機專用停車格，以及在板橋、新店試辦開放路邊機車公共停車位供大型重機停放，相關措施已展現一定成效。

鍾鳴時指出，將大型重機導引至專用格或收費機車格後，有助於釋放原本占用的汽車格位，讓汽車使用空間回到原有功能。中央目前正研議修法，朝向將大型重機在停車管理上更貼近機車定位，但在法規尚未完成修正前，地方政府將以第二階段試辦方式，持續開放收費機車格供大型重機停放。

交通局停車營運科長王昶閔說，新北陸續開放試辦同時，大型重機專用車格不會取消，大型重機停車費率都是以30元/4小時，車身過⾧大型重機，可採斜停入格方式停放。

道安顧問閻姿慧表示，從交通局分析報告來，看起來反響不錯，不過試辦計畫的區域應該清楚說明，後續民眾反應更應該持續追蹤。

新北市7月前將試辦全市路邊收費機車格停大型重機。記者葉德正／攝影
新北市7月前將試辦全市路邊收費機車格停大型重機。記者葉德正／攝影

重機 停車格

延伸閱讀

禁廚餘陣痛期 新北加碼轉用飼料及設備補助 助豬農轉型

有新北首座跑酷場 汐止區保長安橋下遊憩運動基地試營運

BMW重機疑未注意前方路狀 先碰觸機車騎士又擦撞救護車

5萬輛大型重機只有413個專用停車格！新北7月開放可停一般收費機車格

相關新聞

10棵剩3棵...台大趁會勘前砍樹？ 樹保團體批：「申保」成砍樹催命符

台北市樹木保護自治條例去年通過新法，自首次會勘及有「暫定受保」資格，不料，近期樹保團體申請陳奇祿故居的10棵樹，疑遭所有...

塭仔圳青年社宅設廉政平臺 城鄉局：確保工程透明

新北市城鄉局為確保重大公共工程採購程序公開透明、提升工程品質並降低廉政風險，今成立「塭仔圳青年社會住宅新建統包工程廉政平...

新北逐月開放大重機停路邊收費機車格 分區時程出爐

新北市今年7月前將逐步擴大開放大型重機停放路邊收費機車格，新北市交通局今天曝光的規畫期程，3月起先開放新莊、三重、蘆洲、...

林口文化北路一段17、18日銑鋪施工 採分階段交管

新北市府持續推動人本交通環境改善，林口區文化北路一段（忠福路至仁愛路）將於1月17、18日辦理路面銑鋪工程，施工時間為每...

禁廚餘陣痛期 新北加碼轉用飼料及設備補助 助豬農轉型

為防堵非洲豬瘟，中央宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，養豬場完成廚餘蒸煮監測系統及廚餘載運車輛GPS裝設，經同意與聯合審...

蔣萬安無菸城市 陳宥丞3配套:吸不吸菸都擁「呼吸權利」

北市長蔣萬安將研議推動設置戶外吸菸區，落實無菸城市，民眾黨議員陳宥丞說，他給予正面肯定，這並非鼓勵吸菸，而是基於社會科學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。