新北逐月開放大重機停路邊收費機車格 分區時程出爐

新北市今年7月前將逐步擴大開放大型重機停放路邊收費機車格，新北市交通局今天曝光的規畫期程，3月起先開放新莊、三重、蘆洲、林口及泰山，5月再擴及中和、永和、土城及淡水，7月則再增鶯歌、三峽、汐止及貢寮等剩餘行政區。收費方式比照大重機專用格收費標準30元/4小時。

新北市交通局今天在道安會報表示，市府自2024年9月起已在全市推動15處、共48格大型重機專用停車格，並採每4小時30元計費；2025年8月進一步試辦開放板橋、新店區路邊機車格供大型重機停放。

交通局分析板橋、新店兩區試辦半年使用情形，政策上路後每日約可減少4.5輛大型重機停放於汽車格，並增加約7.2輛次停放於收費機車格，顯示開放措施有助於提升停車格使用效率與大型重機停車便利性。

交通局認為，大型重機整體停車率仍不高，對一般機車停車供需影響有限，開放停在收費機車格，對現行停車秩序仍可維持。

民意調查結果也顯示，有52.5％民眾支持開放大型重機停放機車格，反對比例為36.8％，今年因此擴大選擇周轉率高、且較易管理的收費機車格及既有開放路段持續推動，並配合中央研議修法方向，滾動檢討實施成效。

交通局長鍾鳴時表示，依法大型重型機車目前仍被歸類為汽車，原本可停放汽車停車格，但實務觀察發現，大型重機停放汽車格後，整體空間使用效率不佳，且會降低汽車格位周轉與使用率，市府嘗試包括設置大型重機專用停車格，以及在板橋、新店試辦開放路邊機車公共停車位供大型重機停放，相關措施已展現一定成效。

鍾鳴時指出，將大型重機導引至專用格或收費機車格後，有助於釋放原本占用的汽車格位，讓汽車使用空間回到原有功能。中央目前正研議修法，朝向將大型重機在停車管理上更貼近機車定位，但在法規尚未完成修正前，地方政府將以第二階段試辦方式，持續開放收費機車格供大型重機停放。

交通局停車營運科長王昶閔說，新北陸續開放試辦同時，大型重機專用車格不會取消，大型重機停車費率都是以30元/4小時，車身過⾧大型重機，可採斜停入格方式停放。