10棵剩3棵...台大趁會勘前砍樹？ 樹保團體批：「申保」成砍樹催命符

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
3棵樹分別為1棵橄欖樹及2棵椰子樹。圖／台灣樹人會提供
台北市樹木保護自治條例去年通過新法，自首次會勘及有「暫定受保」資格，不料，近期樹保團體申請陳奇祿故居的10棵樹，疑遭所有權人台灣大學趁會勘前砍樹，樹保團體批評，申保反而成樹木的催命符。文化局表示，現存3棵樹未達認定標準，但提醒台大妥善保護。

護樹團體台灣樹人會指出，今年1月6日陳勤忠建築師以1999夾附申請簡報檔，包含航測圖資、相片及文資論述，以樹齡滿50年及珍稀人文歷史，向文化局提報陳奇祿故居的10棵樹木，並規定在1月9日文化局首次會勘。

台灣樹人會說，沒想到所有權人、台灣大學卻在3天的空窗期，違反先前總務組人員承諾只拆故居、不會動樹的承諾，將故居內的7棵老樹砍除，目前僅剩1棵橄欖樹及2棵椰子樹。現在仍積極搶救倖存的樹木。

台灣樹人會嘆，北市文化局樹保條例新法規定，自首次會勘就進入「暫定受保護樹木」，該法在2025年12月30日公告，將於6個月後的2026年6月30日施行，台大不應該趁著新法的適應緩衝期，反而是加緊速度砍樹。

台灣樹人會認為，此案突顯出應該比照文資法及溼地保育法，主張應於市府收到申請受保時，即起算「暫定受保護樹木資格」，否則未來新法公告後，恐會有更多「申保反成砍樹催命符」上演，更多老樹遭砍的犧牲。

文化局表示，在1月6日接獲市民提報後，依照樹保條例規定三個工作天內、1月9日上午舉辦現場會勘，邀集樹木保護委員、土地所有權人、權屬及管理單位等會勘，現場初步判斷，3棵樹木的「量體大小」，尚未達受保護樹木的認定標準。

不過，提報人主張基地內樹木樹齡均達50年以上，仍須檢具航照圖、歷史圖資及現地照片等相關佐證資料，並於一個月內補齊送件，後續將提送樹木保護幹事會，由樹木保護委員進行專業審議認定。同時也提醒台大，針對現存3棵樹妥善加強保護。

至於所有權人台大是否有違法砍樹？文化局表示，目前掌握的情形，尚未發現有違反樹保條例的相關規定。

另外，樹木是否並列文資，申請即納保？文化局說，相關議題先前已於市議會法規委員會中充分討論，並經議會決議，目前新修訂法規規定於3個工作天內辦理現場會勘，後續仍須依既有審議程序進行認定。

文化局舉辦會勘時，現地已剩下3棵樹。圖／台灣樹人會提供
