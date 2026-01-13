聽新聞
林口文化北路一段17、18日銑鋪施工 採分階段交管
新北市府持續推動人本交通環境改善，林口區文化北路一段（忠福路至仁愛路）將於1月17、18日辦理路面銑鋪工程，施工時間為每日上午9時30分至晚上9時30分。施工期間將採雙向車道調撥，並於部分路口進行階段性車道封閉。
負責施工的養工處表示，此次工程除改善道路平整度、提升行車品質外，也同步強化人本通行環境，針對文化北路一段北側人行道長期遭占用、鋪面設施老舊，以及喬木竄根影響通行安全等問題一併改善，提升行人行走安全與舒適度。
養工處指出，1月17、18日施工期間將實施三階段交通管制措施。第一階段為1月17日上午9時30分至晚上9時30分，文化北路一段仁愛路至412巷口，單號側往桃園方向全車道封閉，車輛將調撥至對向車道通行。第二階段為1月18日上午9時30分至下午3時，文化北路一段、忠孝路及忠福路路口將進行封閉，車輛請提前改由南勢街、南勢一街、民族路及仁愛路二段等替代道路行駛。第三階段則為1月18日下午3時至晚上9時30分，文化北路一段412巷至492巷口，雙號側往八里方向全車道封閉，車流同樣調撥至對向車道通行。
工務局長馮兆麟表示，工程完工後，將可有效串聯新北市特殊教育學校與南勢國中周邊的無障礙通行路網，優化學生通學路廊，打造全齡友善的人行環境。透過路面刨鋪及人行動線改善，不僅讓道路更加平順，也能提升行人通行安全，讓新北市朝宜居城市目標持續邁進。
