林口文化北路一段17、18日銑鋪施工 採分階段交管

新北市府持續推動人本交通環境改善，林口區文化北路一段（忠福路至仁愛路）將於1月17、18日辦理路面銑鋪工程，施工時間為每日上午9時30分至晚上9時30分。施工期間將採雙向車道調撥，並於部分路口進行階段性車道封閉。

負責施工的養工處表示，此次工程除改善道路平整度、提升行車品質外，也同步強化人本通行環境，針對文化北路一段北側人行道長期遭占用、鋪面設施老舊，以及喬木竄根影響通行安全等問題一併改善，提升行人行走安全與舒適度。

養工處指出，1月17、18日施工期間將實施三階段交通管制措施。第一階段為1月17日上午9時30分至晚上9時30分，文化北路一段仁愛路至412巷口，單號側往桃園方向全車道封閉，車輛將調撥至對向車道通行。第二階段為1月18日上午9時30分至下午3時，文化北路一段、忠孝路及忠福路路口將進行封閉，車輛請提前改由南勢街、南勢一街、民族路及仁愛路二段等替代道路行駛。第三階段則為1月18日下午3時至晚上9時30分，文化北路一段412巷至492巷口，雙號側往八里方向全車道封閉，車流同樣調撥至對向車道通行。