禁廚餘陣痛期 新北加碼轉用飼料及設備補助 助豬農轉型

為防堵非洲豬瘟，中央宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，養豬場完成廚餘蒸煮監測系統及廚餘載運車輛GPS裝設，經同意與聯合審查合格者才能在今年1月1日至12月31日轉型緩衝期間使用廚餘養豬。為減輕豬農經濟負擔，新北農業局配合中央加碼轉型飼料補助及餵飼設備補助，轄內廚餘養豬場於1月31日前向新北市農業局提出立即轉型申請者，可獲轉型飼料補助加倍。

新北有107處養豬場，總飼養量約5萬頭，養豬面臨環保議題、廚餘處理挑戰日增。新北原有67場領有廚餘再利用許可的養豬場，為加速產業轉型，農業部推動廚餘養豬場輔導轉型飼料補助措施，提供轉型飼料補助及餵飼設備補助。

新北農業局配合中央政策加碼補助，宣布1月31日前提出立即轉型申請者，除可獲中央補助最高每頭3600元外，新北市另加碼補助最高每頭3600元，補助金額加倍，提高豬農轉型負擔和意願。

針對已設置廚餘蒸煮監控設備的養豬場，今年2月1日至12月31日前完成轉型者，中央補助最高每頭1800元，新北市加碼補助最高每頭900元。此外，不論轉型時程，凡因轉用飼料所需進行餵飼設備改建的養豬場，可依規定申請設備補助，中央依飼養頭數補助上限30萬元至300萬元，新北市另加碼補助上限15萬元至150萬元。

去年10月22日國內發生非洲豬瘟案例，國內防疫如臨大敵，中央祭出廚餘禁令，期間新北共查獲4場養豬場違規使用廚餘，都依法裁罰，也協助暫無轉用飼料的養豬場，在落實廚餘蒸煮的條件下使用廚餘養豬。