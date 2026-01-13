聽新聞
0:00 / 0:00
禁廚餘陣痛期 新北加碼轉用飼料及設備補助 助豬農轉型
為防堵非洲豬瘟，中央宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，養豬場完成廚餘蒸煮監測系統及廚餘載運車輛GPS裝設，經同意與聯合審查合格者才能在今年1月1日至12月31日轉型緩衝期間使用廚餘養豬。為減輕豬農經濟負擔，新北農業局配合中央加碼轉型飼料補助及餵飼設備補助，轄內廚餘養豬場於1月31日前向新北市農業局提出立即轉型申請者，可獲轉型飼料補助加倍。
新北有107處養豬場，總飼養量約5萬頭，養豬面臨環保議題、廚餘處理挑戰日增。新北原有67場領有廚餘再利用許可的養豬場，為加速產業轉型，農業部推動廚餘養豬場輔導轉型飼料補助措施，提供轉型飼料補助及餵飼設備補助。
新北農業局配合中央政策加碼補助，宣布1月31日前提出立即轉型申請者，除可獲中央補助最高每頭3600元外，新北市另加碼補助最高每頭3600元，補助金額加倍，提高豬農轉型負擔和意願。
針對已設置廚餘蒸煮監控設備的養豬場，今年2月1日至12月31日前完成轉型者，中央補助最高每頭1800元，新北市加碼補助最高每頭900元。此外，不論轉型時程，凡因轉用飼料所需進行餵飼設備改建的養豬場，可依規定申請設備補助，中央依飼養頭數補助上限30萬元至300萬元，新北市另加碼補助上限15萬元至150萬元。
去年10月22日國內發生非洲豬瘟案例，國內防疫如臨大敵，中央祭出廚餘禁令，期間新北共查獲4場養豬場違規使用廚餘，都依法裁罰，也協助暫無轉用飼料的養豬場，在落實廚餘蒸煮的條件下使用廚餘養豬。
農業部提高「動物傳染病防治條例」、「飼料管理法」違規裁罰標準，違規使用廚餘者初次即分別裁處20萬元，合計40萬元，可視違規情節加重處罰，凡經查獲違規使用廚餘者，中央及地方轉型補助一律不得申請。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言