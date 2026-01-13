快訊

監獄值得紀念嗎？東亞殖民地的悲苦記憶

美國使館發旅遊警示！籲「立即撤離伊朗」 恐暴力事件升溫

獨／輝達總部設計曝...恐難符台灣建築這法規 李四川找解方

蔣萬安無菸城市 陳宥丞3配套:吸不吸菸都擁「呼吸權利」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨台北市議員陳宥丞（左）。記者陳正興／攝影
民眾黨台北市議員陳宥丞（左）。記者陳正興／攝影

北市長蔣萬安將研議推動設置戶外吸菸區，落實無菸城市，民眾黨議員陳宥丞說，他給予正面肯定，這並非鼓勵吸菸，而是基於社會科學與城市治理的務實考量。甚至認為政策推動，可以讓吸菸者與非吸菸者，並非只能站在對立面，而是雙方都能擁有合法的「呼吸權利」。

陳也分享他日本東京考察心得，就曾針對東京公眾「喫煙所」深入調研，日本制度規範下，吸菸者與非吸菸者都能擁有合法的「呼吸權利」。相較過去台灣做法，是設立禁菸區，然而北市雖禁菸範圍不斷擴大，但仍有高達68.4%民眾，對路上「邊走邊抽」感到困擾。

「為什麼禁不掉？這就是典型的擠壓效應。」陳說，吸菸者的空間被限縮，他們轉往騎樓死角、防火巷，甚至邊走邊抽，不僅讓菸害更難防範，更導致台灣街頭巷弄、排水溝總是滿滿菸蒂。

陳宥丞說，日本之所以能維持街道整潔、低二手菸害，核心在於空間正義。他在東京考察發現，當地透過高密度的建置與APP導引，確保合法吸菸點的便利程度符合人性（步行可及）。先減低隨處亂抽的動機，再祭出重罰，針對路上吸菸的罰金規定最高可達2萬日圓，且執法嚴格、零容忍，這才是完整的政策邏輯。

「台北市推動無菸城市，不能只喊口號」，陳宥丞也向市長蔣萬安提出3大建議的重點配套：第一，硬體規格必須到位：絕不能僅是用紅線畫一個框框就叫吸菸區，那是變相的毒氣室與擴散源。必須比照日本標準，設立封閉式或高屏障設施，並導入負壓與過濾系統，確保菸味不外溢，將外部成本徹底內部化。

第二，站點密度與大數據佈點：吸菸區不宜距離過遠，市府需透過人流大數據分析，在熱點區域（如商圈、轉運站周邊）進行精準佈點，目標應設定為讓使用者在合理步行時間內即可抵達，降低違規誘因。

第三，人力配套要做好，落實執法：一旦設立了合法空間，對於違規行為（如邊走邊抽）的執法就必須展現鐵腕。警方、環保局的人力調配應同步考量，嚴格捍衛非吸菸者乾淨的呼吸權。

陳說，設置戶外吸菸區，不是對菸害的妥協，而是為了守護絕大多數市民呼吸權所必須建立的合理防線。透過分流疏導與嚴格執法，才能真正將菸害控制在最小範圍，落實無菸城市，還給台北市民一個乾淨、友善的環境。

日本 北市 陳宥丞

延伸閱讀

蔣萬安打造台北無菸城 今年起路邊禁菸

稱蔣萬安終於跟進 高嘉瑜支持：自曝2019就開始推無菸城市

蔣萬安：打破攤商高重複性 設振興小組改造士林商圈

士林夜市2.0...蔣萬安成立振興小組 10大改造去除坑殺遊客惡名

相關新聞

大規模推智慧水表建置案首例 北水處成立採購廉政平台

打造智慧城市，台北自來水事業處為促進智慧水表建置案採購流程公開透明，報市府核定成立「台北自來水事業處推動智慧水表建置案廉...

稱蔣萬安終於跟進 高嘉瑜支持：自曝2019就開始推無菸城市

北市長蔣萬安今年起推動「台北無菸城市」，將跳脫過往畫設禁菸區思維，改採「原則禁止、例外開放」，也就是不能隨意在路邊吸菸。...

蔣萬安將推動台北無菸城市 衛生局擬列出合規吸菸區朝熱區先行

北市長蔣萬安宣示年底前將推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，衛生局表示，未來...

五股坑溪被染綠 新北環保局揪出裝修公司涉案

新北市環保局前天接獲通報，指出五股坑溪遭染綠，立即派員趕赴現場，循線查獲位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清...

影／廢柴變燃料 新北推木質家具燃料化 年處理5.5萬公噸

民眾生活垃圾逐年增加，加上非洲豬瘟影響廚餘禁止養豬，各縣市政府焚化爐使用情形相當嚴峻。新北市今年推出「木質家具燃料化再利...

蔣萬安無菸城市 陳宥丞3配套:吸不吸菸都擁「呼吸權利」

北市長蔣萬安將研議推動設置戶外吸菸區，落實無菸城市，民眾黨議員陳宥丞說，他給予正面肯定，這並非鼓勵吸菸，而是基於社會科學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。