垃圾再利用 新北推廢棄木家具燃料化

生活垃圾增加，加上禁止廚餘養豬，各縣市焚化爐負荷吃重。新北今年推「木質家具燃料化再利用計畫」，要將無法再利用的廢木質家具，透過破碎、篩分等製成轉換成木質類燃料，每年約可將5萬5000公噸廢家具轉換成3萬3000公噸木質類燃料，視後端鍋爐廠需求，再製成木質顆粒等，減少燃煤使用量。

專家提醒，家具多為複合材料製成，許多木桌、木椅表面會貼覆聚氯乙烯等貼皮，或表面塗有油漆，恐含有重金屬等成分，高溫焚燒過程，有生成戴奧辛等有害物質風險，如何純化木質燃料是考驗。

年節將至，民眾大掃除會清出大型家具垃圾，各大清潔隊陸續接到清除家中廢棄家具預約單，新北環保局指出，新北平均每年清運的木質巨大垃圾約5.4萬噸，可再使用、具修復價值木質家具提供「幸福小站」媒合給弱勢家庭，或透過二手平台及跳蚤市場拍賣，2025年再利用物資逾9600件。

部分大型家具已嚴重損壞不堪修復，家具垃圾量暴增，考驗焚化廠處理量能。為提升資源使用效益及落實循環經濟，新北推木質家具燃料化再利用計畫，無法再利用廢木質家具，經過破碎及篩分等製程後，產出木質類產物，預計每年處理約5萬5000公噸，木質轉換率約6成，產出約3萬3000公噸木質類產物。

環保局廢棄物處理規畫科長李勇敏指出，家具大部分為複合性材質，含玻璃、金屬等成分，需再經過磁選等設施分類，純木質才能作為燃料再利用。

看守台灣協會祕書長謝和霖說，現行巨大垃圾多半是先破碎後送焚化爐，將巨大垃圾或廢木材製成木質燃料，若無法有效去除貼皮塑膠或金屬雜質，恐怕會變成品質不佳的「劣質木質顆粒」，燃燒效率低，也可能衍生汙染。