聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾再利用 新北推廢棄木家具燃料化

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
年節將至，民眾紛紛出清大型家具垃圾。新北市推動「木質家具燃料化再利用計畫」，將廢棄木家具變成燃料。記者葉德正／攝影
年節將至，民眾紛紛出清大型家具垃圾。新北市推動「木質家具燃料化再利用計畫」，將廢棄木家具變成燃料。記者葉德正／攝影

生活垃圾增加，加上禁止廚餘養豬，各縣市焚化爐負荷吃重。新北今年推「木質家具燃料化再利用計畫」，要將無法再利用的廢木質家具，透過破碎、篩分等製成轉換成木質類燃料，每年約可將5萬5000公噸廢家具轉換成3萬3000公噸木質類燃料，視後端鍋爐廠需求，再製成木質顆粒等，減少燃煤使用量。

專家提醒，家具多為複合材料製成，許多木桌、木椅表面會貼覆聚氯乙烯等貼皮，或表面塗有油漆，恐含有重金屬等成分，高溫焚燒過程，有生成戴奧辛等有害物質風險，如何純化木質燃料是考驗。

年節將至，民眾大掃除會清出大型家具垃圾，各大清潔隊陸續接到清除家中廢棄家具預約單，新北環保局指出，新北平均每年清運的木質巨大垃圾約5.4萬噸，可再使用、具修復價值木質家具提供「幸福小站」媒合給弱勢家庭，或透過二手平台及跳蚤市場拍賣，2025年再利用物資逾9600件。

部分大型家具已嚴重損壞不堪修復，家具垃圾量暴增，考驗焚化廠處理量能。為提升資源使用效益及落實循環經濟，新北推木質家具燃料化再利用計畫，無法再利用廢木質家具，經過破碎及篩分等製程後，產出木質類產物，預計每年處理約5萬5000公噸，木質轉換率約6成，產出約3萬3000公噸木質類產物。

環保局廢棄物處理規畫科長李勇敏指出，家具大部分為複合性材質，含玻璃、金屬等成分，需再經過磁選等設施分類，純木質才能作為燃料再利用。

看守台灣協會祕書長謝和霖說，現行巨大垃圾多半是先破碎後送焚化爐，將巨大垃圾或廢木材製成木質燃料，若無法有效去除貼皮塑膠或金屬雜質，恐怕會變成品質不佳的「劣質木質顆粒」，燃燒效率低，也可能衍生汙染。

家具 大掃除 新北 焚化爐 廢棄物

延伸閱讀

新北校園命案 高檢署：少年凶嫌判刑過輕已上訴

新北捷警隊1/13成立 廖國安任首任隊長

有新北首座跑酷場 汐止區保長安橋下遊憩運動基地試營運

五股坑溪水變綠 新北揪出裝修行排清洗油漆水污染

相關新聞

蔣萬安將推動台北無菸城市 衛生局擬列出合規吸菸區朝熱區先行

北市長蔣萬安宣示年底前將推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，衛生局表示，未來...

稱蔣萬安終於跟進 高嘉瑜支持：自曝2019就開始推無菸城市

北市長蔣萬安今年起推動「台北無菸城市」，將跳脫過往畫設禁菸區思維，改採「原則禁止、例外開放」，也就是不能隨意在路邊吸菸。...

垃圾再利用 新北推廢棄木家具燃料化

生活垃圾增加，加上禁止廚餘養豬，各縣市焚化爐負荷吃重。新北今年推「木質家具燃料化再利用計畫」，要將無法再利用的廢木質家具...

延續TPASS 北北基桃決議先墊付

中央總預算卡關，通勤族憂TPASS月票斷炊。北北基桃4市交通首長昨開會討論，凝聚出3點共識，包括補貼款由地方政府代墊，並...

士林夜市2.0 蔣萬安提10大改造計畫

輝達將落腳北士科，鄰近的士林夜市近年人氣下滑，周邊文林路店面空租率高。地方提出士林夜市2.0計畫，台北市長蔣萬安表示，已...

台65線增新莊匝道計畫核定 拚明年發包動工

台65線增設新莊第二南下出口匝道計畫，攸關南新莊、樹林數十萬人通勤便利性，立法院交通委員會昨現地考察，民進黨立委蘇巧慧、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。