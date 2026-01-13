台65線增新莊匝道計畫核定 拚明年發包動工

台65線增設新莊第二南下出口匝道計畫，攸關南新莊、樹林數十萬人通勤便利性，立法院交通委員會昨現地考察，民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡指行政院已核定計畫，未來新設匝道銜接環漢路，可望大幅改善中正路壅塞困境，總經費9.8億元由中央全額負擔，拚明年發包、動工。

現勘由交通委員會召委李昆澤領軍，包括蘇巧慧、吳秉叡及議員翁震州都到場。蘇巧慧說，台65線增設新莊第二南下出口匝道，是地方期盼的建設，第二南下出口銜接環漢路後，可改善南新莊、樹林地區超過40萬人通勤環境，行政院昨天正式核定計畫。

吳秉叡說，目前台65線南下出口車流將與中正路、新樹路車流交會，導致出口回堵嚴重，增設新莊第二南下出口後，車流能直接銜接至環漢路，將大幅減少往後港、西盛、迴龍、樹林方向的通勤時間。

翁震州指出，塭仔圳重劃區動工，部分道路因工程而封閉，現在不少從台65進入市區的車輛，被迫繞行中正路、新樹路、建國一路、建福路等，造成尖峰時段車流打結、塞車嚴重，未來塭仔圳重劃區完成開發後，隨著人口移入，車流量勢必增加，聯外交通要超前部署。