聽新聞
0:00 / 0:00

台65線增新莊匝道計畫核定 拚明年發包動工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
台65線增設新莊第二南下出口匝道12日獲交通部核定，9.8億元經費中央全額負擔。圖／蘇巧慧辦公室提供
台65線增設新莊第二南下出口匝道12日獲交通部核定，9.8億元經費中央全額負擔。圖／蘇巧慧辦公室提供

台65線增設新莊第二南下出口匝道計畫，攸關南新莊、樹林數十萬人通勤便利性，立法院交通委員會昨現地考察，民進黨立委蘇巧慧、吳秉叡指行政院已核定計畫，未來新設匝道銜接環漢路，可望大幅改善中正路壅塞困境，總經費9.8億元由中央全額負擔，拚明年發包、動工。

現勘由交通委員會召委李昆澤領軍，包括蘇巧慧、吳秉叡及議員翁震州都到場。蘇巧慧說，台65線增設新莊第二南下出口匝道，是地方期盼的建設，第二南下出口銜接環漢路後，可改善南新莊、樹林地區超過40萬人通勤環境，行政院昨天正式核定計畫。

吳秉叡說，目前台65線南下出口車流將與中正路、新樹路車流交會，導致出口回堵嚴重，增設新莊第二南下出口後，車流能直接銜接至環漢路，將大幅減少往後港、西盛、迴龍、樹林方向的通勤時間。

翁震州指出，塭仔圳重劃區動工，部分道路因工程而封閉，現在不少從台65進入市區的車輛，被迫繞行中正路、新樹路、建國一路、建福路等，造成尖峰時段車流打結、塞車嚴重，未來塭仔圳重劃區完成開發後，隨著人口移入，車流量勢必增加，聯外交通要超前部署。

南新莊 蘇巧慧 塭仔圳

延伸閱讀

攸關數十萬人通勤！台65線增設新莊第二匝道核定 9.8億中央允全額負擔

財劃法人均修成全國最低 侯友宜：先求有再求好

免費營養午餐 蘇巧慧指問題在財劃法 劉和然：妳8年來做了什麼？

影／新北尚未跟進免費營養午餐 蘇巧慧：若當選會跟進並提升品質

相關新聞

蔣萬安將推動台北無菸城市 衛生局擬列出合規吸菸區朝熱區先行

北市長蔣萬安宣示年底前將推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，衛生局表示，未來...

稱蔣萬安終於跟進 高嘉瑜支持：自曝2019就開始推無菸城市

北市長蔣萬安今年起推動「台北無菸城市」，將跳脫過往畫設禁菸區思維，改採「原則禁止、例外開放」，也就是不能隨意在路邊吸菸。...

垃圾再利用 新北推廢棄木家具燃料化

生活垃圾增加，加上禁止廚餘養豬，各縣市焚化爐負荷吃重。新北今年推「木質家具燃料化再利用計畫」，要將無法再利用的廢木質家具...

延續TPASS 北北基桃決議先墊付

中央總預算卡關，通勤族憂TPASS月票斷炊。北北基桃4市交通首長昨開會討論，凝聚出3點共識，包括補貼款由地方政府代墊，並...

士林夜市2.0 蔣萬安提10大改造計畫

輝達將落腳北士科，鄰近的士林夜市近年人氣下滑，周邊文林路店面空租率高。地方提出士林夜市2.0計畫，台北市長蔣萬安表示，已...

台65線增新莊匝道計畫核定 拚明年發包動工

台65線增設新莊第二南下出口匝道計畫，攸關南新莊、樹林數十萬人通勤便利性，立法院交通委員會昨現地考察，民進黨立委蘇巧慧、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。