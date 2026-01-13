重振士林夜市 地方：先改善基礎設施

北市長蔣萬安提出10大改造計畫，盼重振士林夜市，地方憂方案太過理想，主張先精進基礎設施才能增加人潮。

議員建議，順應輝達、Google進駐結合AI科技，要加強特色夜市宣傳，淡化刻板印象，才能讓觀光客、在地人願意逛。

士林商圈理事長蘇文山直言，蔣市長提出的改造方案過於理想化，夜市最大競爭力在於好吃又便宜，若要統一攤車、增加空調或清潔費用，將會墊高攤商成本，失去價格優勢，「客人不如去吃百貨美食街」。士林夜市是住商混合區，若全面禁止車輛進入改行人優先區，將造成住戶出入不便及店家補貨困難。

蘇說，逛夜市民眾通常僅願在食物上消費、不願購物，間接導致空租率高，並非靠硬體改裝升級可解決，而是景氣要提升才能改善，當務之急還是先從外在市容，包含老舊招牌更新、增設公廁及指引牌等基礎設施，才能讓人潮回流。

議員林延鳳建議，在輝達、Google總部進駐士林後，士林夜市不應只吸引觀光客，要去思考如何讓在地民眾也願意消費，建議將夜市與周邊資源整合，包含北藝、圓山、慈諴宮及士林官邸，再延伸至天母，形成完整觀光帶，並結合AI特色，與其他夜市做區隔。

議員張斯綱說，地下美食街改建之後，依然有通風不足及動線不佳問題，士林夜市已沒落一段時間，市府應加強行銷，尋找特色優良商家拍正向影片，翻轉負面形象。