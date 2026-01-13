士林夜市2.0 蔣萬安提10大改造計畫

輝達將落腳北士科，鄰近的士林夜市近年人氣下滑，周邊文林路店面空租率高。地方提出士林夜市2.0計畫，台北市長蔣萬安表示，已成立士林振興小組，並提10大改造構想，針對攤商同質性高的現象，將輔導特色店家，也打造「光之街道」，並推「看戲逛夜市」套裝行程。

蔣萬安昨赴士林區與里長座談，義信里長許立丕提案，打造國際化觀光夜市，建請推動士林夜市2.0。許說，士林夜市是全國知名夜市，也是北市門面之一，推動士林夜市2.0計畫勢在必行，建議蔣市長邀輝達執行長黃仁勳到士林夜市吃美食，找回有溫度、有希望的士林夜市。

蔣萬安也點出目前士林夜市困境，要打破攤商同質性高現象，很多攤商賣的產品重複性高，已請商業處專案輔導「特色店家」進駐，嚴格要求標價透明，杜絕水果負面事件再發生。

蔣萬安說，士林夜市也要強化輔導導入多元支付；地下美食街要持續優化通風、排水、照明等，避免地下室悶熱、油煙氣味；攤商攤位的外觀設計要有一致性規畫，搭配衛生局要定期食安宣導，讓觀光客逛夜市，也能吃得安心。

蔣萬安指示文化局、觀傳局結合北藝，打造「看戲、逛夜市」套裝行程，引進多語言數位導覽。

里長許立丕也提出「行人友善」計畫，除基河路，文林路拓寬人行道，還路於民；建議大南、大東路設置行人優先區，路好走，遊客就會願意停留，這才是里民攤商雙贏活路。

產發局長陳俊安回應，目前市府已有振興專案小組，會讓士林有更新面貌，迎接國內外觀光客。