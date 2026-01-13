無菸城市／台北師法東京 民團促加強菸害取締

台北市將在今年底前推動「無菸城市」，參考日本東京設置吸菸區，分流吸菸者與非吸菸者。對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗樂見其成，她表示，支持「台北無菸城市」計畫，除了室內公共及工作場所禁菸，另規畫戶外定點吸菸，避免二手菸、三手菸的健康危害。

國健署指出，尊重地方政府依其城市特性、民意需求及管理量能所採取的各項作法，未來將持續蒐集地方實務經驗與社會各界意見，兼顧公共健康、民眾生活便利性與執法可行性等多面向因素，滾動檢討、精進相關政策與作為，為打造更完善的無菸環境目標而努力。

林清麗指出，世界衛生組織二○○四年「菸草控制框架公約」明確建議，禁菸場所「由內而外」，落實室內禁菸，逐步走向戶外定點吸菸，室內如能百分百禁菸，才能有效防制二手菸、三手菸危害。

林清麗以香港為例，為了保障公眾健康，餐廳、旅館、商場、夜店酒吧早已全面禁菸。二○二六年一月起，嚴禁於戶外排隊時不得吸菸，旨在減少菸蒂亂丟、菸煙暴露，降低民眾困擾。澳洲雪梨則盡量不在人流擁擠的場域中設置「專用熄菸桶」，除了減少亂丟菸蒂，並減少對大多數人的影響。

「蔣市長推動無菸城市的政策，方向正確，符合菸害防制新法。」林清麗說，依據菸害防制法，吸菸區由所屬場所規畫設置，如有需求，可請衛生局輔導，環保局則針對「亂丟菸蒂」開罰。至於戶外「吸菸室／吸菸亭」，則應多加考量，這將吸菸者承受一手菸、二手及三手菸等菸害，也讓打掃清潔人員直接暴露二手、三手菸，且影響市容。

在違規吸菸稽查方面，林清麗表示，香港係由衛生單位與環保、警察共同執法，澳洲雪梨也是如此，多個單位一條龍的取締方式，才能改善市容景觀，讓市民遠離二手菸危害，享有清新空氣及肺健康的權利，台灣可努力跟進。