聽新聞
0:00 / 0:00

無菸城市／台北師法東京 民團促加強菸害取締

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
日本東京實施嚴格的禁菸政策，設置「路上喫煙禁止地區」，民眾不得邊走邊吸菸。台北市則比照辦理，更採「原則禁止、例外開放」模式，打造無菸城市。記者陳易辰／攝影
日本東京實施嚴格的禁菸政策，設置「路上喫煙禁止地區」，民眾不得邊走邊吸菸。台北市則比照辦理，更採「原則禁止、例外開放」模式，打造無菸城市。記者陳易辰／攝影

台北市將在今年底前推動「無菸城市」，參考日本東京設置吸菸區，分流吸菸者與非吸菸者。對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗樂見其成，她表示，支持「台北無菸城市」計畫，除了室內公共及工作場所禁菸，另規畫戶外定點吸菸，避免二手菸、三手菸的健康危害。

國健署指出，尊重地方政府依其城市特性、民意需求及管理量能所採取的各項作法，未來將持續蒐集地方實務經驗與社會各界意見，兼顧公共健康、民眾生活便利性與執法可行性等多面向因素，滾動檢討、精進相關政策與作為，為打造更完善的無菸環境目標而努力。

林清麗指出，世界衛生組織二○○四年「菸草控制框架公約」明確建議，禁菸場所「由內而外」，落實室內禁菸，逐步走向戶外定點吸菸，室內如能百分百禁菸，才能有效防制二手菸、三手菸危害。

林清麗以香港為例，為了保障公眾健康，餐廳、旅館、商場、夜店酒吧早已全面禁菸。二○二六年一月起，嚴禁於戶外排隊時不得吸菸，旨在減少菸蒂亂丟、菸煙暴露，降低民眾困擾。澳洲雪梨則盡量不在人流擁擠的場域中設置「專用熄菸桶」，除了減少亂丟菸蒂，並減少對大多數人的影響。

「蔣市長推動無菸城市的政策，方向正確，符合菸害防制新法。」林清麗說，依據菸害防制法，吸菸區由所屬場所規畫設置，如有需求，可請衛生局輔導，環保局則針對「亂丟菸蒂」開罰。至於戶外「吸菸室／吸菸亭」，則應多加考量，這將吸菸者承受一手菸、二手及三手菸等菸害，也讓打掃清潔人員直接暴露二手、三手菸，且影響市容。

在違規吸菸稽查方面，林清麗表示，香港係由衛生單位與環保、警察共同執法，澳洲雪梨也是如此，多個單位一條龍的取締方式，才能改善市容景觀，讓市民遠離二手菸危害，享有清新空氣及肺健康的權利，台灣可努力跟進。

日本東京實施嚴格的禁菸政策，民眾只能在指定「公共吸菸區」吸菸。記者陳易辰／攝影
日本東京實施嚴格的禁菸政策，民眾只能在指定「公共吸菸區」吸菸。記者陳易辰／攝影

禁菸 台北 東京

延伸閱讀

2026日本旅遊一馬當先！東京不可錯過的「馬年主題活動3選」

投藍不投紅？Mazda於東京改裝車展發表「海軍雲母藍」新色！

不能隨意路邊吸菸 蔣萬安曝8字原則打造「無菸城市」

終結行人地獄 民團提出5大訴求 重塑駕駛文化

相關新聞

士林夜市2.0 蔣萬安提10大改造計畫

輝達將落腳北士科，鄰近的士林夜市近年人氣下滑，周邊文林路店面空租率高。地方提出士林夜市2.0計畫，台北市長蔣萬安表示，已...

無菸城市／台北師法東京 民團促加強菸害取締

台北市將在今年底前推動「無菸城市」，參考日本東京設置吸菸區，分流吸菸者與非吸菸者。對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗...

蔣萬安打造台北無菸城 今年起路邊禁菸

台北市長蔣萬安宣布，今年起推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區等舊思維，改採「原則禁止、例外開放」模式，民眾不能隨意...

垃圾再利用 新北推廢棄木家具燃料化

生活垃圾增加，加上禁止廚餘養豬，各縣市焚化爐負荷吃重。新北今年推「木質家具燃料化再利用計畫」，要將無法再利用的廢木質家具...

台65線增新莊匝道計畫核定 拚明年發包動工

台65線增設新莊第二南下出口匝道計畫，攸關南新莊、樹林數十萬人通勤便利性，立法院交通委員會昨現地考察，民進黨立委蘇巧慧、...

重振士林夜市 地方：先改善基礎設施

北市長蔣萬安提出10大改造計畫，盼重振士林夜市，地方憂方案太過理想，主張先精進基礎設施才能增加人潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。