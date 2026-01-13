聽新聞
延續TPASS 北北基桃決議先墊付

聯合報／ 記者邱書昱葉德正朱冠諭邱瑞杰胡瑞玲／連線報導
立法院遲遲未審總預算案，影響TPASS補助款撥款，桃園市交通局副局長熊啓中（左起）、台北市交通局長謝銘鴻、新北市交通局長鍾鳴時、基隆市交通處長陳耀川昨天連同運輸業者在松德大樓開會，會後表示，將先用地方補助款代墊支應，並呼籲中央盡力溝通協調，提出應變計畫。記者余承翰／攝影
中央總預算卡關，通勤族憂TPASS月票斷炊。北北基桃4市交通首長昨開會討論，凝聚出3點共識，包括補貼款由地方政府代墊，並喊話中央盡力協調、提出應變計畫，讓預算早日通過，服務不中斷。

對此，公路局表示，2026年TPASS為新興計畫，依預算法第54條規定完成審議才可動支，立法院未審議通過前，僅能先以民眾購買定期票票收，及地方配合款墊支撥付予運輸業者，待預算通過，再回撥中央補助款。

中央總預算遲未通過，國民黨立院黨團擬先放行部分預算如TPASS月票等，北市長蔣萬安昨重申，TPASS相關權益及服務，北市府會努力讓它持續不中斷，但最重要是行政院應該好好與立法院溝通。

新北市長侯友宜則說，朝野本就需要溝通協調，樂見藍營民生議題先行的方式，盼能一步一步推進。

「絕對不能讓TPASS中斷。」桃園市長張善政表示，中央若錢暫時不能撥過來，市府會墊付，請市民放心，不會有任何影響或中斷。

昨天出席會商的4市交通首長包括北市交通局長謝銘鴻、新北市交通局長鍾鳴時、基隆市交通處長陳耀川，及桃園市交通局副局長熊啟中。4市會後強調，將延續政策，照顧廣大通勤族。

謝銘鴻會後說明結論，TPASS屬中央和地方政府共同重大政策，應考量民眾福祉優先，建議基北北桃TPASS補貼款先由地方政府籌資代墊，中央應盡力溝通協調提出應變計畫，讓預算早日通過、服務不中斷。

謝銘鴻說，初估4市代墊可支應到5月底、6月初，但要看運量變化，目前還沒考慮增加月票費用的選項。他說，通勤族每月平均通勤成本為2100元，若1200月票取消，每月可能多花900元。

鍾鳴時說，基北北桃1200定期票2023年7月上線，累計服務逾13億人次，很遺憾當經費卡關時，中央給的回音是剩餘款不得支用，產生利息要繳回。基隆交通處長陳耀川則說，基隆有11萬通勤族每天往返雙北，會確保權益不受影響。

張新福說，桃市府今年度編列6.2億元預算，專款撥補公共運輸業者，並建議中央政府尚有結餘款項得以延續使用，提升執行彈性。

