大規模推智慧水表建置案首例 北水處成立採購廉政平台

打造智慧城市，台北自來水事業處為促進智慧水表建置案採購流程公開透明，報市府核定成立「台北自來水事業處推動智慧水表建置案廉政平台」。

北水處今天邀集台灣台北地方檢察署、北市政風處、工務局、經濟部標準檢驗局、行政院公共工程委員會及台灣透明組織，召開平台成立啟動會議暨第一次聯繫會議，展現「採購透明」、「廉潔施政」堅定決心。

北水處說明，有鑑於本案是國內大規模推動「智慧水表建置案」首例，國內智慧水表市場供給與技術仍持續發展中，北水處於推動政策目標同時須兼顧用戶需求、財務評估損益等課題，並確保水表設備供應質與量的穩定，實是一大挑戰。

此次辦理「營運測試2.0」，也同時主動啟動「廉政平台」機制，藉由導入跨域外部監督與公開透明措施，加強廉政風險的辨識度，並提供多角度之觀點與防弊建議，確保決策之適法性及辦理過程符合法令規範與公平原則。

北水處表示，為實現北市府智慧城市的目標，自104年開始試辦智慧水表，108年至112年期間，逐步推行「技術試煉(POC，Proof of Concept)」以及「營運測試(Field Operational Test)」，提供智慧供水模式試煉場域，公開徵求產業廠商組團參加，積極促進國內智慧水表上下游產業鏈技術整合，帶動產業發展。