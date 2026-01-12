新北捷警隊1/13成立 廖國安任首任隊長

新北市警察局捷運警察隊明天舉辦成立揭牌暨新任隊長布達典禮，首任捷警隊長將由市刑大副大隊長廖國安出任。為避免張文隨機攻擊案發生，將加強見警率等維安工作。

市警局表示，為強化捷運系統治安維護與交通秩序管理，並提供市民更安全安心的乘車環境，今年1月1日正式成立捷運警察隊，並於明天在捷運環狀線南機廠2樓，由市長侯友宜主持捷警隊成立揭牌暨新任隊長布達典禮。

首任新北捷警隊長由前新北市警局刑事警察大隊副大隊長廖國安出任，由於日前台北車站周邊發生張文隨機攻擊案，他向中央社記者表示，除了應有臂盾、月牙叉及電擊槍等警械外，也會和市警局相關單位、轄區警力及捷運公司站務、保全人員加強合作。

他表示，捷警隊已設置勤指中心等業務單位，將加強橫向聯繫及站內、列車車廂內見警率，以及對特殊對象建立資料庫，加強事前情蒐及防範，以避免發生張文案或捷運站垃圾桶遭縱火等類似案件發生，確保捷運維安工作。

市警局表示，新北市現轄捷運環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌，捷警隊配合設有淡海及環安等2分隊，後續將隨著三鶯線、汐東線、土樹線、五泰線等捷運延伸路線陸續推動，警力編制也將同步擴增。

市警局表示，捷警隊總編制員額240人，目前員額已有67人，未來共將成立6個捷運分隊，並與鄰近台北市、桃園市捷運警察合作，形成更緊密的跨區域公共運輸安全防護網。