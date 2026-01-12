北水處啟動智慧水表採購廉政平台 邀第三方監督

「台北自來水事業處推動智慧水表建置案廉政平台」今天召開成立啟動會議，北水處表示，希望藉由導入跨域外部監督與公開透明措施，提供多角度觀點與防弊建議，確保決策適法性。

台北自來水事業處下午發布新聞稿表示，為促進智慧水表建置案採購流程公開透明，報經台北市政府核定成立「台北自來水事業處推動智慧水表建置案廉政平台」。

北水處今天邀集台北地檢署、台北市政風處和工務局、經濟部標準檢驗局、行政院公共工程委員會及台灣透明組織，召開平台成立啟動會議暨第一次聯繫會議，展現北水處對於「採購透明」、「廉潔施政」的堅定決心。

北水處表示，為實現台北市政府智慧城市的目標，自民國104年起試辦智慧水表，108年至112年期間逐步推行「技術試煉（POC）」及「營運測試」，提供智慧供水模式試煉場域，公開徵求產業廠商組團參加，積極促進國內智慧水表上下游產業鏈技術整合，帶動產業發展。

有鑑於本案為國內大規模推動智慧水表建置案的首例，北水處說，國內智慧水表市場供給與技術仍持續發展中，在推動政策目標的同時須兼顧用戶需求、財務評估損益等課題，並確保水表設備供應質與量的穩定，實為一大挑戰。

北水處表示，這次辦理「營運測試2.0」，也同時主動啟動「廉政平台」機制，邀請上述單位與會，藉由導入跨域外部監督與公開透明措施，加強廉政風險的辨識度，並提供多角度的觀點與防弊建議，確保決策的適法性及辦理過程都符合法令規範與公平原則。

北水處強調，此廉政平台後續將以舉辦跨領域聯繫會議、加強自主稽核、設立網路專區公開資訊等方式，主動爭取公正第三方的外部支持，同時強化監督、公開透明、減少疑慮。

另外，還規劃藉由舉行座談會等方式，與廠商分享誠信履約，自主提升服務品質等議題，共同塑造互信互益的採購環境，進而達成智慧水表的推廣、實現智慧城市的目標。