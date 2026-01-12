快訊

稱蔣萬安終於跟進 高嘉瑜支持：自曝2019就開始推無菸城市

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴士林區里長座談，提到北市將推動「台北無菸城市」。記者邱德祥／攝影
蔣萬安今天赴士林區里長座談，提到北市將推動「台北無菸城市」。記者邱德祥／攝影

北市長蔣萬安今年起推動「台北無菸城市」，將跳脫過往畫設禁菸區思維，改採「原則禁止、例外開放」，也就是不能隨意在路邊吸菸。民進黨前立委高嘉瑜今在臉書說，她支持打造台北市為無菸城市，並指自己2019年，就推動過連鎖超商、咖啡店騎樓全面禁煙。

「蔣萬安有要做總比沒做好！」高嘉瑜說，雖然蔣萬安上任已快四年，現在說要打造台北市成為「無菸城市」，但「現在才開始要做，有要做總比沒做好！」

高提到，2019年，她在擔任議員時，就提出質詢並推北市連鎖超商、咖啡店騎樓禁菸，雖然當時北市府同意2000個騎樓據點全面實施，但實際上政策根本沒有落實，直到現在超商門口騎樓抽煙者比比皆是，要仰賴民眾檢舉或公權力介入，根本是緣木求魚。

2020年，高說，她擔任立委後，再次關注超商門口吸菸問題，並要求衛福部設置吸菸區以減少二手菸害。時任次長的衛福部長石崇良當時回應，將研究戶外吸菸區設置，並與地方討論。

高嘉瑜說，現在已經2026年了，北市長蔣萬安終於要跟進，並且宣示打造台北市成為無菸城市，真心希望中央及台北市一起合作，有魄力及執行力徹底落實，保護不抽菸的民眾、孩童免受二手菸侵害，讓台北市更進步、更安全、更宜居。

北市府 騎樓 超商

