蔣萬安將推動台北無菸城市 衛生局擬列出合規吸菸區朝熱區先行

聽新聞
聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天受訪表示，要做到讓吸菸者與非吸菸者分流，打造永續的公共環境。記者胡經周／攝影
北市長蔣萬安宣示年底前將推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，衛生局表示，未來將採用「正面表列」標示明確畫設合規戶外吸菸區，將從人潮較多熱區先行，逐步朝整個城市禁菸執行。

衛生局指出，根據研考會統計高達85%市民支持戶外定點吸菸，現階段也已有上千處室外公共場所已規範禁止吸菸，未來將推動清楚的「正面表列」標示，明確劃設合規的戶外吸菸區，讓吸菸者能清楚判斷哪裡可以吸菸，而不吸菸者也能安心避開，創造雙贏。

據了解，衛生局現階段將先針對熱區如人潮眾多戶外場所等地，在空間、動線可行先推動，盼能逐步打造無菸城市，在吸菸熱區將投入更多人力進行巡查與勸導，落實「行走不吸菸」，盼研擬更完善的措施及辦法，解決民眾長期以來所困擾的戶外吸菸問題

雖然現行「菸害防制法」是採負面表列規範哪些地方不能吸菸，但北市菸害自治條例在規定上本身就比母法更加嚴格。據了解，整體政策方向大原則不可吸菸，唯指定吸菸區則可開放吸菸，例如台北大巨蛋公告為戶外禁菸場所，僅有畫設吸菸區可開放抽菸。

