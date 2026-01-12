有新北首座跑酷場 汐止區保長安橋下遊憩運動基地試營運

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
保長長安橋下8個主題空間，有兒童的也有大人的，提供不同年齡層都可以來玩，是一個全齡化共融的遊戲運動場地。 圖／觀天下有線電視提供
保長長安橋下8個主題空間，有兒童的也有大人的，提供不同年齡層都可以來玩，是一個全齡化共融的遊戲運動場地。 圖／觀天下有線電視提供

利用鐵路橋下空間，汐止區公所進行了保長長安橋下空間改善工程，1600萬的經費，打造了全新的籃球場、幼兒滑步車場等8大主題的遊憩運動基地，其中最特別的，還有新北第一座跑酷場，經過幾個月的施工，今(12)日對外開放試營運，新北市議員張錦豪也和當地里長到現場開箱。

新北市議員張錦豪提到，在前年審預算的過程中，有在汐止保長長安鐵路橋下爭取到一筆大概1600萬的預算，進行保長長安橋下空間改善工程，有8個主題，從幼兒的滑步車場、籃球場，以及跑酷區，這是新北第一座跑酷場域，善用橋下空間，除了遮風擋雨，成為青少年相當喜愛的跑酷場地，另外，像是成人的體健設施、休憩場域、共融遊戲場及地面遊戲場，還設計了讓小朋友拿粉筆塗鴨的地方，整個工期是150個工作天，在今天終於開放試營運，歡迎大朋友、小朋友一起來玩，也要請大家注意安全，像是跑酷場畢竟是屬於比較專業的設施，一旁都有注意事項及掃QR-code，可以看給新手建議的影片，希望大家來到這裡玩的開心又安全。

長安里長楊清風說，保長安橋下的多元化空間，經過幾個月的施工，今天對外開放試營運，整個廊道設計以火車列車為主軸，每個拱型橋下就像是一個個火車車廂，規劃了不同的遊憩運動空間，其中很特別的是跑酷場，是新北第一座，未來希望透過專業老師開辦課程，讓大小朋友學會如何使用跑酷，得到應有的樂趣跟安全。橋下8個主題空間，有兒童的也有大人的，提供不同年齡層都可以來玩，是一個全齡化共融的遊戲運動場地。

