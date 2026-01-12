北市：加強打擊非法日租套房 罰1次怠金即斷水電

快訊

中央社／ 台北12日電

北市觀傳局今天表示，持續加強打擊非法日租套房，去年共裁罰352次、2841萬元，全國居冠；今年元旦起並提高非法經營的裁罰怠金至30萬元，且罰1次就斷水電，呼籲莫觸法。

台北市觀傳局發布新聞稿說明，北市因不同節慶與各大演唱會等大型活動帶來大批旅遊人潮，為確保旅客安全，持續加強查察非法日租套房的力道。

根據觀傳局統計，114年執行查察非法日租套房任務，共裁處352次、罰鍰新台幣2841萬元，兩者皆是全國之冠。

為杜絕非法經營，觀傳局強調，「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」原已於去年加嚴，針對非法經營部分，怠金由原本的20萬元提升至25萬元，且經處罰2次怠金仍未改善，將斷水電。

觀傳局說，今年再加重力道，從元旦起，將裁罰2次怠金後仍未改善即斷水電，修正為1次；怠金金額從25萬元增至30萬元，呼籲民眾勿以身試法。

觀傳局說明，依據交通部觀光署發展觀光條例規定，若非法刊登廣告，將依法處以10萬元以上、150萬元以下罰鍰。非法經營日租套房，則將面臨10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業；業者仍繼續經營，將依據相關作業要點處以怠金。

觀傳局也說，許多檢舉案件顯示，承租人租了房屋後，在未告知房東下經營起日租套房，若經發現且涉及違建，還將送查報、拆除，房東除需負擔拆除費用，可能還會循法律途徑向承租人求償建物損失，切勿違法經營。

觀傳局並提醒房東善盡建物所有權人責任，注意建物使用情形，以免被國稅局、建管處找上，提高課稅金額或處以罰鍰。

此外，觀傳局說，已採多元管道加強宣導，除在北市旅服中心、捷運月台、無線電視頻道及網路平台等處播放宣傳影片，並在重點稽查社區管委會、里辦公處與旅服中心張貼文宣，也跟知名網紅合作拍攝短影音，上架社群平台宣導，以遏止非法日租套房，確保旅宿安全。

