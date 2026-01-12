山水質堪慮、夏天缺水 汐止區長青里盼接自來水

汐止長青里因為沒有自來水，只能靠山水，一到夏天枯水期沒有水用，讓社區住戶受不了，還有就是對山水的水質也有疑慮，長青里5大社區600戶，希望能夠接自來水，所以，今(12)日立委廖先翔就邀請了新北市議員白珮茹服務處、水利署、水公司、汐止區公所、里長及社區代表召開協調會，研商將長青里納入無自來水地區供水改善計劃中。

長青里自來水延管工程執行委員周先生說，長期以來都是使用山上的泉水，但事實上它是地表水，本身它的品質、雜質，還有現在氣候極端，造成現在枯水期的時候，夏季時，水都是已經見底的，所以才會決定要做自來水延管工程。

長青里長陳建興指出，長青里一直以來都有飲用水的問題，不止枯水期，如果下豪大雨或是颱風天都會斷水，原則上希望能夠有自來水可以飲用，今天包括里內五個社區，包含一個老人中心都有一起來開會，提出訴求，爭取自來水。

立法委員廖先翔提到，汐止區長青里海拔相當高，所以里內社區都是使用山水也就是簡易自來水，但是現在極端氣候，有時候可能下大雨，沒雨的話，有時好幾個月都沒雨，造成枯水期就是無水可用，所以民眾一直希望能夠重視他們的民生用水權益，自來水能夠拉上山，今天邀請了各社區、里長、新北市議員白珮茹服務處、水利署以及台灣自來水公司一起來現場討論協調。

廖先翔表示，之前已經有先請自來水公司做評估，今天來跟大家報告，如果這邊要水利署「114-118年無自來水地區供水改善計畫」補助的話，要具備那些條件、過程，今天有簡單的結論，包括確認大概是從八連路拉自來水上來，雖然，過去有討論是不是從台北市拉過來，但是關係到法令問題，可能要需要比較長的時間，所以決定從八連路拉上長青里，當然路徑中的一些加壓站的土地取得、或是住戶負擔的問題，後續都要再做認定跟釐清，大家分工合作，早日讓長青里上千戶的住戶有自來水可以使用。