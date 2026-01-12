開窗就是高壓電箱 金山區中山路民眾盼電纜地下化

金山區中山路313巷可以見到有電線桿離住家非常接近，甚至有家戶開窗就會看見高壓電箱。為此當地居民就希望電纜線能夠地下化，讓居家生活不用開窗就感到害怕，有時碰上故障冒火星更是膽戰心驚。不過這裡的道路多是私人土地，要電纜下地並不容易，因此在地里長就尋求市議員張錦豪的協助，希望能夠讓事情協調圓滿解決。

美田里長何文發說，離得近電桿的住戶希望可以移置或是地下化，不過也有不同的住戶有不同的想法，因此也請張錦豪議員來協助協調，或是看看有沒有其他兩全的辦法，不要讓鄰里之間傷了和氣。

市議員張錦豪召集相關單位到場會勘，由於電纜線下地碰上私人土地要取得同意書，還有許多工程層面的困難要克服，因此在會勘中，台電公司提出先移置高壓電線，並減少部分電桿的方式，要讓鄰近電桿的家戶可以住得安心一些。

市議員張錦豪表示，目前將會先進行高壓電的移置，但由於高壓電移置後，當地依舊是有低壓電與照明甚至是廣播系統等需求，因此電線桿不能全部拆除，將會先拆除兩支電桿並將高壓電設備移置周邊鄰近的兩個電箱。在會勘中也要求相關單位要配合在今年8月底前改善完成，讓中山路313巷內的居民居住環境提升，不再因高壓電箱就在窗邊而擔驚受怕。