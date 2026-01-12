快訊

雷虎科技發重訊喊告網紅Cheap 駁斥影片內容「追究到底」

里長帶頭掃街 瑞芳區吉慶里環境大掃除展行動力

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
環境整潔需要大家共同維護，透過每個月固定舉辦的大掃除，不僅改善居住環境，也能凝聚居民向心力。 圖／觀天下有線電視提供
環境整潔需要大家共同維護，透過每個月固定舉辦的大掃除，不僅改善居住環境，也能凝聚居民向心力。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區吉慶里今(12)日舉行每月一次的里環境大掃除活動，動員二十位環保志工共同參與。志工們兵分三路，針對里內主要道路及巷弄進行全面清潔，不論是街道邊角或小巷死角都仔細打掃，展現守護社區環境的行動力，里長簡惠麗也親力親為，與志工一同投入清掃工作，維護里內環境整潔。

大掃除活動，里長自備除草機與吹風機，清除路旁雜草與落葉，使巷道迅速恢復整潔。志工們分工合作，撿拾垃圾、清理排水溝，讓社區環境煥然一新，也獲得不少居民的肯定與支持。

吉慶里長簡惠麗表示，環境整潔需要大家共同維護，透過每個月固定舉辦的大掃除，不僅改善居住環境，也能凝聚居民向心力，希望藉由大家一起動手做，讓居民更重視生活周遭的環境，打造乾淨、舒適又安心的吉慶里。她也呼籲更多里民踴躍參與，一同為社區盡一份心力。

大掃除 瑞芳

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選今晚電話民調 4立委全力掃街衝刺

綠營高雄市長初選最後衝刺 許智傑合體邱志偉掃街拜票

蘇巧慧率議員小雞三峽市場掃街 「拚最強團隊」

瑞芳區瑞濱隧道豪雨易淹水 側溝加深工程啟動改善排水

相關新聞

蔣萬安將推動台北無菸城市 衛生局擬列出合規吸菸區朝熱區先行

北市長蔣萬安宣示年底前將推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，衛生局表示，未來...

稱蔣萬安終於跟進 高嘉瑜支持：自曝2019就開始推無菸城市

北市長蔣萬安今年起推動「台北無菸城市」，將跳脫過往畫設禁菸區思維，改採「原則禁止、例外開放」，也就是不能隨意在路邊吸菸。...

蔣萬安拋10大改造重振士林夜市 地方說「太理想」籲先優化基礎設施

士林夜市近年來人潮銳減，台北市長蔣萬安今提出10大改造盼能重振士林夜市，不過地方直言方案太過理想，因回到基礎設施精進，才...

安置變出租？新店中正部落族人赴新北市府陳情

新店溪中正部落原住民族人不滿當年配合政府河川整治與道路修建政策，搬遷至新店中正國宅安置，原以為可享有永久居住權，卻因地方...

廢家具變能源 專家提醒複合材質家具恐致燃料劣化

新北市推動木質家具燃料化計畫，專家、看守台灣協會祕書長謝和霖指出，現代家具多為複合材料製成，許多木桌、木椅表面會貼覆聚氯...

五股坑溪被染綠 新北環保局揪出裝修公司涉案

新北市環保局前天接獲通報，指出五股坑溪遭染綠，立即派員趕赴現場，循線查獲位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。