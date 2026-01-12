里長帶頭掃街 瑞芳區吉慶里環境大掃除展行動力

新北市瑞芳區吉慶里今(12)日舉行每月一次的里環境大掃除活動，動員二十位環保志工共同參與。志工們兵分三路，針對里內主要道路及巷弄進行全面清潔，不論是街道邊角或小巷死角都仔細打掃，展現守護社區環境的行動力，里長簡惠麗也親力親為，與志工一同投入清掃工作，維護里內環境整潔。

大掃除活動，里長自備除草機與吹風機，清除路旁雜草與落葉，使巷道迅速恢復整潔。志工們分工合作，撿拾垃圾、清理排水溝，讓社區環境煥然一新，也獲得不少居民的肯定與支持。

吉慶里長簡惠麗表示，環境整潔需要大家共同維護，透過每個月固定舉辦的大掃除，不僅改善居住環境，也能凝聚居民向心力，希望藉由大家一起動手做，讓居民更重視生活周遭的環境，打造乾淨、舒適又安心的吉慶里。她也呼籲更多里民踴躍參與，一同為社區盡一份心力。