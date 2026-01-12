共餐不只吃飯 瑞芳銀髮族十年相伴動出好感情

新北市瑞芳區老人會推動銀髮共餐活動已邁入第十年，每週一固定邀請社區長者齊聚一堂，不僅提供熱騰騰的餐食，也結合健康促進課程，成為長輩們每週最期待的時光。透過規律的共餐與活動，讓長者走出家門，增進身心健康與社交互動。

今(12)日活動一開始，老師帶領長者進行健康促進課程，安排土風舞等律動活動，讓長者動動筋骨、活動筋脈，現場氣氛熱絡。另一頭的廚房裡，志工們則忙進忙出，為了準備營養又美味的餐點卯足全力，希望讓每位長者都能吃得安心又滿意。

參與共餐的長者中，不乏夫妻檔一同報名參加，除了一起運動、用餐，也能在活動中培養共同話題。瑞芳區老人會表示，銀髮共餐不只是吃飯，更是一個交流的平台，期盼透過持續推動，讓長者維持良好生活品質，打造溫暖又有陪伴感的高齡友善環境。