五股坑溪水變綠 新北揪出裝修行排清洗油漆水污染

中央社／ 新北12日電

新北市環保局今天表示，10日接獲通報五股坑溪溪水變綠，疑遭污染，經派員循線查獲位於御史路的某裝修行，清洗油漆器具後排放廢水，最高可罰業者300萬元。

環保局表示，稽查人員抵達現場後，發現五股坑溪水色異常，立即展開溯源調查，循線追查發現某室內裝修企業社將清洗油漆桶及相關器具產生的廢污水，直接經由廠內排水管線排入五股坑溪。

環保局表示，稽查人員現場依違反水污染防治法，除要求業者立即停止排放，並將依法開罰且限期改善，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

環保局表示，11日傍晚接獲民眾舉報新店五重溪出現白色廢水，派員稽查時已消散，稽查人員循線持手電筒追查，最後於水溝蓋縫隙及路旁枝葉發現殘留乾涸白漆，進而「以痕追人」。

環保局表示，經調閱河川流域監視器並搭配沿線路口監視器，鎖定污染發生地點，發現有民眾於當天下午4時許，將白色漆料廢水直接倒入路邊水溝，已違反水污染防治法規定，最高可處300萬元罰鍰。

