臺北玫瑰展3月登場 志工投入園區養護

藏身於新生公園中的臺北玫瑰園，是許多花迷心中的賞花祕境，也是北臺灣規模最大的玫瑰園。今年臺北玫瑰展將於3月6日至4月6日熱鬧登場，並以「玫感藝象」為主題，盛開的玫瑰與園區造景相互映襯，宛如行走於一座戶外美術館!嬌花需要細心呵護，迎接春季花開前夕，園區內早已悄悄展開一場與時間賽跑的準備工作。公園處苗圃同仁帶領志工團隊，全員啟動玫瑰「修剪模式」，完成全園修剪作業!讓每株玫瑰能在花展期間順利綻放，帶給民眾豐盛的遊園體驗。

臺北玫瑰園佔地約1.5公頃，規劃六大展區，蒐羅近800種、約5,000株來自世界各地的玫瑰品種，白天與夜晚各有不同風情。園區內能呈現豐富多樣的景致，仰仗公園處苗圃員工偕同志工團隊日常的修剪枝作業，玫瑰才能年復一年如期綻放。經過長時間細緻的養護管理，無論晴雨都可以看到志工們手持剪定鋏，穿梭在園區忙碌的畫面，默默為玫瑰園守護最美的花開時刻。

在苗圃員工的帶領下，臺北玫瑰園志工隊自去年12月起，陸續投入玫瑰強剪養護作業，並於今年初完成主要修剪任務。即使年末最後一波花期仍在綻放，志工夥伴仍把握時間穿梭於花叢間進行修剪，為植株調整生長節奏，讓養分重新集中，為迎接春季花期做好準備，也讓玫瑰能在展期時呈現花量最多、最迷人的姿態，希望每位前來賞花的遊客，都能留下屬於春天的浪漫回憶。

臺北市公園處長藍舒凢表示，玫瑰屬於需要透過冬季修剪來「重整體質」的花卉，適度修除老化與過密枝條，能促進新芽生長，讓花朵在春天更集中、更飽滿的綻放。冬季修剪雖然讓園區暫時少了玫瑰可欣賞，卻是迎接春天花海不可或缺的關鍵步驟。臺北玫瑰園能夠維持一年四季皆有花可賞的品質，背後仰賴的不只是處內員工專業維護，更有志工長期且穩定的投入。志工們在花開之前默默投入繁重的養護工作，為即將到來的臺北玫瑰展打下穩固基礎，也讓市民能在最佳狀態下欣賞玫瑰之美。

公園處圓山所主任莊勝豪指出，玫瑰的修剪工作看似簡單，實際上卻極為講究專業與時機，必須細心觀察植株的生長狀況，逐一修除枯枝、細枝，以及交叉與重疊的枝幹，讓植株保有良好的通風與透光條件，才能有效降低病蟲害風險，讓植株健康生長。玫瑰最適合在冬季進行強剪；若錯過時機或在夏季高溫期間進行作業，反而可能造成植株受損、甚至枯死。因此苗圃員工與志工團隊把握玫瑰展前最佳修剪時機，全員啟動玫瑰「修剪模式」，忙碌服勤的身影，是玫瑰園最動人、也最有溫度的一道風景。

志工陳培光分享，自己過去常到臺北玫瑰園運動，退休後選擇成為志工，希望能用行動回饋這片熟悉的綠地。「拈花惹草其實很舒壓，連我長期失眠的症狀都改善了。」他笑著說，遵從內心、保持心情愉快並常懷感激，是健康快樂享受退休生活的關鍵。對他而言，修剪玫瑰就像人生縮影，看似平凡的枝條，花芽生長後卻能在瞬間綻放，只要用心，處處都藏著驚喜。

