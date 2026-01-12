蔣萬安拋10大改造重振士林夜市 地方說「太理想」籲先優化基礎設施

士林夜市近年來人潮銳減，台北市長蔣萬安今提出10大改造盼能重振士林夜市，不過地方直言方案太過理想，因回到基礎設施精進，才能有效增加人潮，議員也認為，應順應輝達、Google進駐結合AI科技，並加強特色夜市宣傳，淡化刻板印象，讓觀光客、在地人願意來逛。

士林商圈理事長蘇文山直言，提出方案過於理想化，夜市最大的競爭力在於好吃又便宜，若要去統一攤車、增加空調或清潔費用，將會墊高攤商成本，失去價格優勢，「客人不如去吃百貨地下美食街」，且士林夜市是住商混合區，若全面禁止車輛進入改為行人優先區，將造成住戶出入不便及店家補貨困難。

蘇文山說，觀察整個夜市最大問題是百貨零售業，來逛夜市的民眾僅願在食物上消費，不願購物，也間接導致空租率高，並非單靠硬體改裝升級就可以解決，而是景氣要提升才能改善，當務之急還是要先從外在市容包含老舊招牌更新、增設公廁及指引牌等基礎設施，才能有效讓人潮回留。

民進黨議員林延鳳建議，在輝達、Google總部進駐士林區後，士林夜市不應只是觀光客去夜市，要去思考如何讓在地民眾也願意消費，建議將夜市與周邊資源整合，包含北藝中心、圓山、慈諴宮以及士林官邸，甚至延伸至天母，形成完整的觀光帶，並結合AI特色，與其他夜市做出區隔，迎來轉型。

國民黨議員張斯綱也說，地下美食街改建後仍有通風不足以及動線規畫不佳的問題，士林夜市已經沒落一段時間，甚至很多YouTuber都到士林夜市拍攝落沒場景，市府應加強行銷觀光，並尋找特色優良商家來拍攝正向影片，淡化網路上負面形象。