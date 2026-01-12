快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

北市動保處偕TNR救援 15歲癱瘓老貓獲終養

中央社／ 台北12日電

北市動保處今天表示，北市長期推動TCCP並助逾5.5萬隻街貓絕育，但15歲老街貓Lucky於去年底老化後肢無力，藉「街貓救援醫療照護補助計畫」由TNR協會協助照護終養。

動保處下午透過新聞稿表示，自民國95年起公私協力執行台北市街貓友善照護行動方案（TCCP）迄今已20年，為逾5萬5500隻街貓完成絕育，成功減少30萬隻以上的街貓出生。

其中，在100年時協同松山區復勢里志工們為21隻街貓絕育，但執行多年後，在光復南路社區街頭闖蕩多年的高齡15歲老街貓Lucky，於去年10月底被長期照護的志工發現牠行走異常，後腿明顯無力，後來更惡化為兩條後腿拖行。

動保處說，經提供「街貓救援醫療照護補助計畫」補助後，由台北市支持流浪貓絕育計劃協會（TNR協會）協助將Lucky送醫治療，獸醫師診斷其癱瘓為長期衰老虛弱導致的神經退化。

雖然Lucky尚能自行排便，動保處表示，但牠的膀胱功能已受損，需終身依賴人工擠尿，透過補助方案可讓此類高齡、虛弱或傷殘街貓，在TNR協會志工接手終老照護期間獲得動物診療資源，Lucky也因此得以接受後續照護、獲得終養。

動保處強調，除動保處補助街貓救援醫療經費外，TNR協會也會透過公益勸募取得民眾捐款為Lucky醫療救治，也讓更多高齡癱瘓貓咪獲得長期照護，更設立「長照貓房」，為其他在北市流浪多年的高齡、重病或身障街貓提供溫暖庇護所，讓經歷風霜的老街貓能有尊嚴地度過生命末期。

動保處提到，民眾若發現傷病或需緊急救援的街貓，請撥打24小時1959 動物保護專線，確保每條生命都能獲得即時的守護。

北市 老街 獸醫師

延伸閱讀

3業者未經許可將廢棄物運進北市焚化廠 遭查獲可處3年徒刑千萬罰金

趙學煌癱瘓26年病逝！演藝工會證實前一日辦補助妻開口就哽咽

罕見迷途鳥誤撞倉儲玻璃致下肢癱瘓 黑林鴿經動保員救治後重返天空

防疫最前線 新北6位特約獸醫師數十年堅守畜牧防疫崗位

相關新聞

五股坑溪被染綠 新北環保局揪出裝修公司涉案

新北市環保局前天接獲通報，指出五股坑溪遭染綠，立即派員趕赴現場，循線查獲位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清...

土方亂象延燒 侯友宜：輔導合法化、防止非法傾倒

「土方之亂」持續延燒，影響範圍更擴及都更案。內政部國土署資料顯示，目前全國已核定、但尚未動工的都市更新案件共有313件，...

安置變出租？新店中正部落族人赴新北市府陳情

新店溪中正部落原住民族人不滿當年配合政府河川整治與道路修建政策，搬遷至新店中正國宅安置，原以為可享有永久居住權，卻因地方...

廢家具變能源 專家提醒複合材質家具恐致燃料劣化

新北市推動木質家具燃料化計畫，專家、看守台灣協會祕書長謝和霖指出，現代家具多為複合材料製成，許多木桌、木椅表面會貼覆聚氯...

新北都更15+5週年展登場 侯友宜：都更三箭翻轉市容

新北市都更處成立滿15週年、新北市住都中心成立5週年，市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5...

3業者未經許可將廢棄物運進北市焚化廠 遭查獲可處3年徒刑千萬罰金

為杜絕清運業者違規行為、賺取不法價差，甚或影響焚化廠營運，北市環保局去年起擴大查核清除機構進廠申報資料及核對車輛GPS軌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。