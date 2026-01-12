五股坑溪被染綠 新北環保局揪出裝修公司涉案

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局循線逮獲汙染五股坑溪業者。圖／新北市環保局提供
新北市環保局循線逮獲汙染五股坑溪業者。圖／新北市環保局提供

新北市環保局前天接獲通報，指出五股坑溪遭染綠，立即派員趕赴現場，循線查獲位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清洗油漆器具廢水排入溪中，導致五股坑溪染綠，環保局當場依法告發，業者最高恐面臨300萬元重罰。

環保局表示，稽查人員抵達現場後，發現五股坑溪水色異常，立即展開溯源調查，循線追查發現該室內裝修企業社將清洗油漆桶及相關器具產生的廢汙水，直接經由廠內排水管線排入五股坑溪。

為確認流向，稽查人員現場投放示蹤劑，證實廢水確實流向五股坑溪，當場依違反水汙舉發，環保局除要求業者立即停止排放，並依法開罰且限期改善。

此外昨傍晚，環保局也接獲民眾舉報新店五重溪出現白色廢水，稽查人員奔赴現場，抵達時廢水已消散，稽查員在黑暗中憑手電筒微光，在水溝蓋縫隙及路旁枝葉發現關鍵殘留乾涸白漆，「以痕追人」，逐一過濾往來車輛與人員，發現行為人下午4時許，貪一時方便趁四下無人將白色漆料廢水直接倒入路邊水溝，也被依法舉發。

環保局表示，近期適逢農曆年前大掃除期間，無論是居家修繕或年終清掃，應特別注意廢棄物與廢水的處理方式，要確實遵守「垃圾不亂丟、廢水不亂排」規定，如有剩餘油漆或清洗刷具廢水，勿直接倒入排水溝或馬桶，應先以報紙或廢布吸附殘漆，乾燥後使用專用垃圾袋盛裝後交付循線垃圾車處理，或將油漆桶槽交回原廠商統一清洗處理。

環保局 廢棄物 開罰 排水溝 大掃除

