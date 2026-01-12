快訊

廢家具變能源 專家提醒複合材質家具恐致燃料劣化

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾清出的家具中，有不少木質家具都可以作為燃料再利用。記者葉德正／攝影
新北市推動木質家具燃料化計畫，專家、看守台灣協會祕書長謝和霖指出，現代家具多為複合材料製成，許多木桌、木椅表面會貼覆聚氯乙烯等貼皮，或是表面塗有油漆，可能含有重金屬等成分，在高溫焚燒過程中，就有生成戴奧辛等有害物質的風險，如何純化木質燃料是考驗。

謝和霖說，現行巨大垃圾的處理方式，多半是先破碎後送入焚化爐焚燒，若將巨大垃圾或廢木材製成木質燃料，無法有效去除貼皮塑膠或金屬雜質，恐怕會變成品質不佳的「劣質木質顆粒」，不僅燃燒效率低，也可能衍生汙染問題。

他指出，過去曾有營建廢木材、廢木柴成為養豬場蒸煮廚餘的燃料使用，由於缺乏汙染防制設備，往往造成嚴重空氣汙染，對環境與健康都有風險。

謝和霖說，巨大垃圾、營建廢木材與廢塑膠，應導入更進階的處理技術，例如「水熱處理」法，透過高溫高壓的水熱反應，可將PVC中的氯轉化為鹽酸，有效降低氯含量，進而減少戴奧辛生成的可能性，產生的「水熱碳」氯含量降低，也能成為安全燃料。

謝和霖說，國內已有相關水熱處理技術，新北市政府亦具備此類技術基礎，若能妥善應用，有助於提升廢棄物處理的環保與安全性。

