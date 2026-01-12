快訊

撐不住了！ 2192戶解約 台中西屯大增2倍、台南這區也淪重災區

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

蔣萬安：打破攤商高重複性 設振興小組改造士林商圈

中央社／ 台北12日電

台北士林夜市人潮待振興，當地里長今天訴求施作人行道、辦活動等4建議；市長蔣萬安回應要成立振興小組改造商圈，包含打破攤商重複性太高、規劃到北藝看戲逛夜市套裝行程等。

蔣萬安今天出席士林區115年「市長與里長有約」座談會，當地義信里里長許立丕提出士林夜市2.0「夜市商圈行人空間優化暨分區振興計畫」，訴求取消綠鋪人行道，直接施作人行道路並拓寬及增設護欄；把大東路跟15街做活，用動線把人引入地下美食街，讓地面、地下連動。

第三，利用當地公辦都更案完成後會多出一條街道，規劃「街頭藝人廊道」，活絡文化特色吸引人潮；第四，爭取舉辦常態性大型活動，繼去年WBC棒球轉播讓士林活了過來，爭取今年成為跨年第二現場、舉辦北捷「出口音樂節」、邀請黃仁勳到夜市體驗美食及國際友善整潔。

蔣萬安回應，市府要成立士林商圈振興小組，由北市府副秘書長俞振華統籌、產發局主責，由相關局處參與，全面改造士林商圈，初步擬訂的計畫也會與里長、商圈討論，確定後一步步推動。

蔣萬安說，首先要打破同質化現象，很多攤商重複性太高，要專案輔導特色店家進駐、對老舊店家品牌包裝；其次，嚴格要求攤商標價透明，杜絕天價水果負面事件發生；第三，市府將輔導導入多元支付。

第四，市府將對士林夜市地下美食街持續進行通風、排水、照明等優化，避免地下油煙、氣味等問題產生；另外，要規劃攤位統一外觀設計，不要再用帆布、鐵皮，並進行食安宣導，讓觀光客不只享受逛夜市，也要吃得安心。

此外，蔣萬安說，還要盤點商圈內老舊破損路面進行整理，以及規劃光之街道，利用光及照明投射，讓整個商圈明亮起來，吸引觀光客進入；同時要請文化局、觀傳局規劃結合北藝，推行看戲逛夜市套裝行程，並提供多語言數位導覽。

士林夜市 人行道 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安帶頭喊營養午餐免費 時力等政黨批評撒幣廉價買票

士林夜市2.0...蔣萬安成立振興小組 10大改造去除坑殺遊客惡名

蔣萬安：朝野緊張對立非人民之福 應坐下對話

2026誰戰北市？傳賴清德點名卓榮泰...蔣萬安1句話回應

相關新聞

五股坑溪被染綠 新北環保局揪出裝修公司涉案

新北市環保局前天接獲通報，指出五股坑溪遭染綠，立即派員趕赴現場，循線查獲位於五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清...

土方亂象延燒 侯友宜：輔導合法化、防止非法傾倒

「土方之亂」持續延燒，影響範圍更擴及都更案。內政部國土署資料顯示，目前全國已核定、但尚未動工的都市更新案件共有313件，...

廢家具變能源 專家提醒複合材質家具恐致燃料劣化

新北市推動木質家具燃料化計畫，專家、看守台灣協會祕書長謝和霖指出，現代家具多為複合材料製成，許多木桌、木椅表面會貼覆聚氯...

新北都更15+5週年展登場 侯友宜：都更三箭翻轉市容

新北市都更處成立滿15週年、新北市住都中心成立5週年，市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5...

3業者未經許可將廢棄物運進北市焚化廠 遭查獲可處3年徒刑千萬罰金

為杜絕清運業者違規行為、賺取不法價差，甚或影響焚化廠營運，北市環保局去年起擴大查核清除機構進廠申報資料及核對車輛GPS軌...

顧環保省荷包！台中市寶之林再生家具限時全館7折

歲末年終，配合民眾除舊佈新需求，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心推出限時優惠，1月19日至2月15日購買再生家具，享全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。