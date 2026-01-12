快訊

北海道餐廳驚傳「女屍封牆」照常營業 49歲老闆坦承犯案

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

新北都更15+5週年展登場 侯友宜：都更三箭翻轉市容

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今出席「新北都更15+5週年慶展」開幕儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）今出席「新北都更15+5週年慶展」開幕儀式。記者張策／攝影

新北市都更處成立滿15週年、新北市住都中心成立5週年，市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。新北市長侯友宜今出席開幕儀式表示，新北市在都更處、住都中心與相關單位共同推動「都更三箭」政策下，持續翻轉城市面貌，朝安居樂業目標邁進。

市府指出，本次展覽以「積木」為主題，象徵市府、住都中心、專業公學會與市民共同堆疊穩固家園，並以「韌性、共融、創新」三大核心呈現都更成果。展區回顧自民國88年臺北縣城鄉局成立都市更新課、99年成立都市更新處、110年成立新北住都中心以來的重要政策與指標案件，並展示多元都市更新方案、產業活化及公益回饋成果，讓民眾了解新北市都市更新的推動歷程與城市轉變。

侯友宜表示，近7年多來，新北市積極推動「都更三箭」，截至114年12月底，都市更新總申請案達2170件，核准1517件，為過去歷年都更總量的9.1倍，核准戶數累計約7萬戶，規模相當於一個蘆洲區的總戶數。他指出，市府透過都更取得的公益設施樓地板面積約3萬5000坪，等同4棟新北市立圖書館總館量體，可作為托育、活動中心與圖書館等公共使用，展現都更不僅更新建築，也同步提升生活機能。

侯友宜也提到，市府針對危險建築物推動「580專案計畫」，透過住戶整合、住都中心及專業公學會評估、市府行政協助，加速危險建物都更招商。近期0403震損紅單的土城清水社區，已成功完成首案招商簽約，展現市府與住戶站在同一線，以都市更新打造安全、永續居住環境。

市府表示，本次「新北都更15+5週年慶展」除成果展示外，現場也設有互動體驗區與「未來留言板」，邀請市民寫下對未來家的想像。展覽自1月12日至1月18日，每日上午10時至下午6時展出，並安排抽獎活動及親子工作坊，歡迎市民前往新北市政府一樓大廳參觀，見證新北都市更新成果。

新北市長侯友宜表示，新北市在都更處、住都中心與相關單位共同推動「都更三箭」政策下，持續翻轉城市面貌，朝安居樂業目標邁進。記者張策／攝影
新北市長侯友宜表示，新北市在都更處、住都中心與相關單位共同推動「都更三箭」政策下，持續翻轉城市面貌，朝安居樂業目標邁進。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）今出席「新北都更15+5週年慶展」開幕儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）今出席「新北都更15+5週年慶展」開幕儀式。記者張策／攝影
新北市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。記者張策／攝影
新北市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。記者張策／攝影
新北市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。圖／新北市城鄉局提供
新北市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。圖／新北市城鄉局提供
新北市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」，今舉行開幕儀式。記者張策／攝影
新北市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」，今舉行開幕儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左二）今出席「新北都更15+5週年慶展」開幕儀式。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左二）今出席「新北都更15+5週年慶展」開幕儀式。記者張策／攝影

都更 都市更新 侯友宜 建築

延伸閱讀

新北都更7年7萬戶 侯友宜：等於蘆洲區總戶數

財劃法人均配額低 侯友宜：新北雖最低但已往前走

新北金山區持刀攻擊事件 侯友宜：毒駕案件絕不姑息

居家訪視到資訊化精準用藥 新北12位藥師獲貢獻獎

相關新聞

土方亂象延燒 侯友宜：輔導合法化、防止非法傾倒

「土方之亂」持續延燒，影響範圍更擴及都更案。內政部國土署資料顯示，目前全國已核定、但尚未動工的都市更新案件共有313件，...

新北藍戰將春聯「一馬平川」 被說是另類聯名

農曆春節將至，國民黨新北市議員陳偉杰公布2026馬年春聯設計，呼應馬年，以「馬」作為核心意象，引用北宋文豪蘇軾「遊徑山」...

新北都更15+5週年展登場 侯友宜：都更三箭翻轉市容

新北市都更處成立滿15週年、新北市住都中心成立5週年，市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5...

3業者未經許可將廢棄物運進北市焚化廠 遭查獲可處3年徒刑千萬罰金

為杜絕清運業者違規行為、賺取不法價差，甚或影響焚化廠營運，北市環保局去年起擴大查核清除機構進廠申報資料及核對車輛GPS軌...

顧環保省荷包！台中市寶之林再生家具限時全館7折

歲末年終，配合民眾除舊佈新需求，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心推出限時優惠，1月19日至2月15日購買再生家具，享全...

一年高空救援200件 動保員藝高膽大出任務

新北每年動物救援案約2萬件，其中高空救援近200件，案件多因動物誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等高風險環...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。