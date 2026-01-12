新北都更15+5週年展登場 侯友宜：都更三箭翻轉市容

新北市都更處成立滿15週年、新北市住都中心成立5週年，市府今日起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」。新北市長侯友宜今出席開幕儀式表示，新北市在都更處、住都中心與相關單位共同推動「都更三箭」政策下，持續翻轉城市面貌，朝安居樂業目標邁進。

市府指出，本次展覽以「積木」為主題，象徵市府、住都中心、專業公學會與市民共同堆疊穩固家園，並以「韌性、共融、創新」三大核心呈現都更成果。展區回顧自民國88年臺北縣城鄉局成立都市更新課、99年成立都市更新處、110年成立新北住都中心以來的重要政策與指標案件，並展示多元都市更新方案、產業活化及公益回饋成果，讓民眾了解新北市都市更新的推動歷程與城市轉變。

侯友宜表示，近7年多來，新北市積極推動「都更三箭」，截至114年12月底，都市更新總申請案達2170件，核准1517件，為過去歷年都更總量的9.1倍，核准戶數累計約7萬戶，規模相當於一個蘆洲區的總戶數。他指出，市府透過都更取得的公益設施樓地板面積約3萬5000坪，等同4棟新北市立圖書館總館量體，可作為托育、活動中心與圖書館等公共使用，展現都更不僅更新建築，也同步提升生活機能。

侯友宜也提到，市府針對危險建築物推動「580專案計畫」，透過住戶整合、住都中心及專業公學會評估、市府行政協助，加速危險建物都更招商。近期0403震損紅單的土城清水社區，已成功完成首案招商簽約，展現市府與住戶站在同一線，以都市更新打造安全、永續居住環境。