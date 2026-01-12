3業者未經許可將廢棄物運進北市焚化廠 遭查獲可處3年徒刑千萬罰金

為杜絕清運業者違規行為、賺取不法價差，甚或影響焚化廠營運，北市環保局去年起擴大查核清除機構進廠申報資料及核對車輛GPS軌跡，發現有3家業者涉嫌資料不實，將未經許可的垃圾運入北市焚化廠處理，依相關規定廢止進廠許可，並移送司法偵辦，最高可處3年徒刑、1000萬罰金。

環保局指出，「廢棄物清理法」第48條已明定清運業者有申報義務，如持造假廢棄物隨車證明文件、申報不實，欲將未經許可代處理之廢棄物運入焚化廠處理，可處3年以下有期徒刑、1000萬以下罰金，主管機關也可立即停止業者進廠許可，情節重大者將廢止其廢棄物清除許可證。

環保局表示，全國代清業者（廢棄物清除機構）車輛皆已裝置GPS即時追蹤系統，部分業者嘗試以夾帶、轉運方式躲避GPS軌跡追蹤，稽查人員會透過科技執法、蹲點蒐證及產源勾稽等方式，確認違規行為並運用焚化廠落地檢查，去年7月至今已查獲3家垃圾清運業者以轉運、夾帶方式，持造假廢棄物隨車證明文件，將未經許可垃圾運入北市焚化廠處理，除廢止進廠許可，並依法送辦。