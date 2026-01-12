新北都更7年7萬戶 侯友宜：等於蘆洲區總戶數

快訊

中央社／ 新北12日電

新北市長侯友宜今天表示，任內7年多來，都更案總申請量達2170件，核准1517件，可以講是過去所有的都更案總和的9.1倍。戶數總量達7萬戶，等於是蘆洲區的總戶數。

新北市政府慶祝都市更新處成立15週年與新北市住宅及都市更新中心成立5週年，市府於今天起至1月18日，在新北市政府一樓大廳舉辦「新北都更15+5週年慶展」，侯友宜出席開幕儀式致詞表示，這個展覽是新北市整個都市更新的一個成果。

他表示，他任內這7年多來，可以看到住都中心和都更處並肩作戰，使得都更案總申請量達到2170件，核准1517件，是過去所有的都更案總和的9.1倍。

他表示，都更戶數總量達7萬戶，等於蘆洲區的一個總戶數。市府透過都更取得公益設施樓地板面積約3萬5490坪，相當於4棟新北市圖書館總館。

都更處表示，展覽自12日起至18日，每天上午10時至下午6時展出，現場有抽獎活動及親子工作坊，歡迎大家前往市府1樓大廳參觀，見證新北市的改變。

都更 都市更新

