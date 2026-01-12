土方亂象延燒 侯友宜：輔導合法化、防止非法傾倒
「土方之亂」持續延燒，影響範圍更擴及都更案。內政部國土署資料顯示，目前全國已核定、但尚未動工的都市更新案件共有313件，新北市長侯友宜表示，最重要的是輔導業者合法化，讓更多合法土資廠可以運作，整個去化流程才能順利。
針對近期全台出現營建土方亂象，而新北市因擁有全國最多合法土資場、且台北港北堤肩負北台灣營建土方去化重任，侯友宜指出，目前新北市共有18家合法土資場，另有4家仍在輔導中，土方去化本來就有其難度，但關鍵在於「合法化」。
侯友宜指出，唯有持續輔導業者合法化，讓更多合法土資場能夠運作，整體土方去化流程才能順利推動；除了場域合法性外，也希望中央與地方能共同提出配套措施，加快輔導速度，避免土方在去化過程中遭到隨意傾倒，造成環境破壞。
侯友宜強調，守護國土、不讓土地被破壞，是市府最重要的責任，也是最重要的一環。新北市將持續透過制度與管理，確保營建土方能在合法、安全的前提下妥善處理。
