快訊

昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

土方亂象延燒 侯友宜：輔導合法化、防止非法傾倒

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
針對土方亂象，新北市長侯友宜表示，最重要的是輔導業者合法化，讓更多合法土資廠可以運作，整個去化流程才能順利。記者張策／攝影
針對土方亂象，新北市長侯友宜表示，最重要的是輔導業者合法化，讓更多合法土資廠可以運作，整個去化流程才能順利。記者張策／攝影

土方之亂」持續延燒，影響範圍更擴及都更案。內政部國土署資料顯示，目前全國已核定、但尚未動工的都市更新案件共有313件，新北市長侯友宜表示，最重要的是輔導業者合法化，讓更多合法土資廠可以運作，整個去化流程才能順利。

針對近期全台出現營建土方亂象，而新北市因擁有全國最多合法土資場、且台北港北堤肩負北台灣營建土方去化重任，侯友宜指出，目前新北市共有18家合法土資場，另有4家仍在輔導中，土方去化本來就有其難度，但關鍵在於「合法化」。

侯友宜指出，唯有持續輔導業者合法化，讓更多合法土資場能夠運作，整體土方去化流程才能順利推動；除了場域合法性外，也希望中央與地方能共同提出配套措施，加快輔導速度，避免土方在去化過程中遭到隨意傾倒，造成環境破壞。

侯友宜強調，守護國土、不讓土地被破壞，是市府最重要的責任，也是最重要的一環。新北市將持續透過制度與管理，確保營建土方能在合法、安全的前提下妥善處理。

侯友宜 國土署 新北 土方 都更

延伸閱讀

財劃法人均配額低 侯友宜：新北雖最低但已往前走

新北金山區持刀攻擊事件 侯友宜：毒駕案件絕不姑息

居家訪視到資訊化精準用藥 新北12位藥師獲貢獻獎

新聞幕後／是數學題不是政治題 侯友宜堅持不跟進營養午餐免費

相關新聞

土方亂象延燒 侯友宜：輔導合法化、防止非法傾倒

「土方之亂」持續延燒，影響範圍更擴及都更案。內政部國土署資料顯示，目前全國已核定、但尚未動工的都市更新案件共有313件，...

新北藍戰將春聯「一馬平川」 被說是另類聯名

農曆春節將至，國民黨新北市議員陳偉杰公布2026馬年春聯設計，呼應馬年，以「馬」作為核心意象，引用北宋文豪蘇軾「遊徑山」...

3業者未經許可將廢棄物運進北市焚化廠 遭查獲可處3年徒刑千萬罰金

為杜絕清運業者違規行為、賺取不法價差，甚或影響焚化廠營運，北市環保局去年起擴大查核清除機構進廠申報資料及核對車輛GPS軌...

顧環保省荷包！台中市寶之林再生家具限時全館7折

歲末年終，配合民眾除舊佈新需求，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心推出限時優惠，1月19日至2月15日購買再生家具，享全...

一年高空救援200件 動保員藝高膽大出任務

新北每年動物救援案約2萬件，其中高空救援近200件，案件多因動物誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等高風險環...

影／廢柴變燃料 新北推木質家具燃料化 年處理5.5萬公噸

民眾生活垃圾逐年增加，加上非洲豬瘟影響廚餘禁止養豬，各縣市政府焚化爐使用情形相當嚴峻。新北市今年推出「木質家具燃料化再利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。