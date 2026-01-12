顧環保省荷包！台中市寶之林再生家具限時全館7折

歲末年終，配合民眾除舊佈新需求，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心推出限時優惠，1月19日至2月15日購買再生家具，享全館7折優惠。

環保局指出，寶之林廢棄家具再生中心販售各種再生家具及二手腳踏車等，並拆解不堪修復的廢棄家具，用部分作為DIY素材及巧思手工小物，例如小板凳、原木筆記本等，不僅垃圾源頭減量，也展現惜物作環保的成果。

環保局長吳盛忠表示，民眾習慣於農曆春節前進行大掃除，經常清出大量廢棄家具，環保局除要求清潔隊加強清運外，也積極宣傳資源回收與源頭減量觀念，提高廢棄家具回收再利用，特別推出寶之林「好運加馬，歲末提前大掃除」全館7折促銷活動，不包含家具健診服務及DIY課程，讓民眾在除舊佈新的同時，愛環保也顧荷包。

環保局提到，寶之林開放時間為每周一、二及四至六上午8時至下午5時，每周三、周日及國定例假日休息，環保公園部分為全天候開放。