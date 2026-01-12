一年高空救援200件 動保員藝高膽大出任務
新北每年動物救援案約2萬件，其中高空救援近200件，案件多因動物誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等高風險環境而受困。
新北市動保處為提升第一線動保員執行高風險動物救援任務的專業能力，近期辦高空救援教育訓練，安排在深坑地區專業訓練場地，採3梯次、小班制方式進行，每梯次為整日課程，具實務經驗的專業講師帶領29名實際負責外勤救援任務的動保員，透過系統化實務演練，強化高空作業、垂降救援及現場風險評估等核心技能。
動保處表示，凡作業高度達2公尺以上即屬高空作業範圍，相關救援任務對人員安全與專業技術要求甚高，透過訓練可協助動保員熟悉各類救援情境，在守護動物生命的同時，兼顧人員執勤安全，降低作業風險。
高空救援教育訓練加強高處風險辨識、繩索與垂降技術、安全裝備操作及夜間救援注意事項，並納入電動輔助工具實務演練，透過情境模擬與反覆操作，提升作業穩定度、救援效率及團隊合作默契。
教育訓練成果可實際應用於第一線救援現場。日前新北蘆洲區接獲通報，一隻三花貓受困於4樓窗戶外屋簷，現場站立空間狹窄，高度落差明顯，貓隻緊貼牆面不敢移動，稍有驚擾即可能墜落。動保員獲報到場後，未貿然接近，依訓練所學審慎評估地形與作業安全，隨即調度吊車支援，深夜11時許完成整備後展開救援。
救援過程中，2名動保員於高處穩定自身位置，並低聲溝通、放慢動作接近貓隻，避免造成驚嚇，順利將三花貓安全接住，使其脫離高處險境。後續將貓隻放回原活動環境時，貓咪短暫回望後即平安離去，為這場深夜高空搶救行動畫下溫暖句點。
