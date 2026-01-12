快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

一年高空救援200件 動保員藝高膽大出任務

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
吊車上人員分工合作，展現高空救援訓練成效。圖／新北市動保處提供
吊車上人員分工合作，展現高空救援訓練成效。圖／新北市動保處提供

新北每年動物救援案約2萬件，其中高空救援近200件，案件多因動物誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等高風險環境而受困。

新北市動保處為提升第一線動保員執行高風險動物救援任務的專業能力，近期辦高空救援教育訓練，安排在深坑地區專業訓練場地，採3梯次、小班制方式進行，每梯次為整日課程，具實務經驗的專業講師帶領29名實際負責外勤救援任務的動保員，透過系統化實務演練，強化高空作業、垂降救援及現場風險評估等核心技能。

動保處表示，凡作業高度達2公尺以上即屬高空作業範圍，相關救援任務對人員安全與專業技術要求甚高，透過訓練可協助動保員熟悉各類救援情境，在守護動物生命的同時，兼顧人員執勤安全，降低作業風險。

高空救援教育訓練加強高處風險辨識、繩索與垂降技術、安全裝備操作及夜間救援注意事項，並納入電動輔助工具實務演練，透過情境模擬與反覆操作，提升作業穩定度、救援效率及團隊合作默契。

教育訓練成果可實際應用於第一線救援現場。日前新北蘆洲區接獲通報，一隻三花貓受困於4樓窗戶外屋簷，現場站立空間狹窄，高度落差明顯，貓隻緊貼牆面不敢移動，稍有驚擾即可能墜落。動保員獲報到場後，未貿然接近，依訓練所學審慎評估地形與作業安全，隨即調度吊車支援，深夜11時許完成整備後展開救援。

救援過程中，2名動保員於高處穩定自身位置，並低聲溝通、放慢動作接近貓隻，避免造成驚嚇，順利將三花貓安全接住，使其脫離高處險境。後續將貓隻放回原活動環境時，貓咪短暫回望後即平安離去，為這場深夜高空搶救行動畫下溫暖句點。

學員反覆演練垂降技術，以備不時之需。圖／新北市動保處提供
學員反覆演練垂降技術，以備不時之需。圖／新北市動保處提供
學員穿戴完整裝備，把握機會認真練習。圖／新北市動保處提供
學員穿戴完整裝備，把握機會認真練習。圖／新北市動保處提供

動保員 風險 新北

延伸閱讀

新北金山區持刀攻擊事件 侯友宜：毒駕案件絕不姑息

幼貓頭卡桌縫獲救 動保員取名「卡卡」盼迎幸福貓生

新北藍戰將春聯「一馬平川」 被說是另類聯名

黃國昌新北後援會成立 陳佩琪力挺：願成最堅強後盾

相關新聞

不能隨意路邊吸菸 蔣萬安曝8字原則打造「無菸城市」

北市長蔣萬安接受專訪，年底前推動「台北無菸城市」，跳脫過往畫設禁菸區的思維，採取「原則禁止、例外開放」模式，也就是不能隨...

新北藍戰將春聯「一馬平川」 被說是另類聯名

農曆春節將至，國民黨新北市議員陳偉杰公布2026馬年春聯設計，呼應馬年，以「馬」作為核心意象，引用北宋文豪蘇軾「遊徑山」...

顧環保省荷包！台中市寶之林再生家具限時全館7折

歲末年終，配合民眾除舊佈新需求，台中市環保局寶之林廢棄家具再生中心推出限時優惠，1月19日至2月15日購買再生家具，享全...

一年高空救援200件 動保員藝高膽大出任務

新北每年動物救援案約2萬件，其中高空救援近200件，案件多因動物誤闖高架橋墩、建築物外牆、抽水站閘門及深溝大排等高風險環...

影／廢柴變燃料 新北推木質家具燃料化 年處理5.5萬公噸

民眾生活垃圾逐年增加，加上非洲豬瘟影響廚餘禁止養豬，各縣市政府焚化爐使用情形相當嚴峻。新北市今年推出「木質家具燃料化再利...

即時短評／翻轉「開單競賽」質疑 解方在於建立制度

當台灣測速照相機密度高達日本的307倍、交通罰單幾乎年年「全民普發」，事故率卻未顯著下降，問題恐怕不在駕駛不守規矩，而是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。