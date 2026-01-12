影／廢柴變燃料 新北推木質家具燃料化 年處理5.5萬公噸
民眾生活垃圾逐年增加，加上非洲豬瘟影響廚餘禁止養豬，各縣市政府焚化爐使用情形相當嚴峻。新北市今年推出「木質家具燃料化再利用計畫」，要將民眾排出無法再利用的廢木質家具，透過破碎、篩分等製成轉換成木質類燃料，每年約可將5萬5000公噸廢家具轉換成3萬3000公噸木質類燃料，並視後端鍋爐廠需求，再製成木質顆粒等，減少燃煤使用量。
年節將至，民眾開始出清大型家具垃圾的時間，新北市各大清潔隊陸續接到清除家中廢棄家具的預約，數量相當龐大。
新北市環保局指出，新北市平均每年清運的木質巨大垃圾約5.4萬噸，其中尚堪再使用與修復價值的木質家具將優先提供「幸福小站」媒合給本市弱勢家庭供改善生活環境，或透過二手平台及跳蚤市場拍賣，統計光是2025年再利用物資約即超過9600件。
不過大部分民眾丟棄的大型家具都已嚴重損壞不堪無法修復，加上平價家具品牌興起「快時尚」風潮，家具垃圾數量暴增，最後苦的還是清潔隊員並考驗焚化廠處理量能。
為提升資源使用效益及落實循環經濟理念，新北市推出新北市木質家具燃料化再利用計畫，將民眾排出無法再利用廢木質家具，經過破碎及篩分等製程後，產出木質類產物。
環保局表示，本計畫預計每年處理約5萬5000公噸，木質轉換率約6成產出約3萬3000公噸木質類產物，這些產出物可視後端使用鍋爐廠需求，再加工製成木質顆粒或直接作為燃料使用，減少燃煤使用量。
環保局說，透過優先媒合再使用、其次拍賣再利用，並將無法再利用的廢木質家具燃料化處理，盼提升資源使用效益，落實循環經濟。
環保局廢棄物處理規畫科長李勇敏指出，現在家具大部分都是復合性材質，例如內含玻璃、金屬等成分，需要再經過磁選等設施分類，最後純木質才能作為燃料再利用。
至於相關花木、路樹修剪下來的枝條是否也能再利用，李勇敏說，廢家具大部分都會進入清潔隊系統，數量龐大，目前計畫暫不含路樹枝條等，會待未來辦理情況再行討論是否納入。
新北市去年已推動「資收物分選後雜質委外固體再生燃料再利用計畫」，委託再利用廠商製成固體再生燃料（SRF），藉由檢測、破碎、篩分、造粒等程序，將雜質製作成適合發電廠、水泥窯及各類工業鍋爐的固體燃料，這次再加入廢棄木質家具燃料化計畫，希望能降低各大焚化爐壓力，也讓資源能夠循環利用。
